Tử vi 4 ngày (22, 23, 24 và 25/9): 3 con giáp biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, làm gì cũng may mắn thuận lợi, phát lộc đại lợi không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 10:04

Cứ tưởng 4 con giáp này sẽ bị hung vận nhấn chìm nhưng cuối cùng lại có thể hóa dữ thành lành, nhận phúc lộc vô biên.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ. 

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Tử vi 4 ngày (22, 23, 24 và 25/9): 3 con giáp biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, làm gì cũng may mắn thuận lợi, phát lộc đại lợi không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có vận mệnh giàu sang phú quý. Một khi có ý định làm ăn và dốc hết sức mình vào công việc họ ưa thích thì chắc chắn họ sẽ vô cùng thành công và giàu có.

Tử vi 4 ngày (22, 23, 24 và 25/9): 3 con giáp biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, làm gì cũng may mắn thuận lợi, phát lộc đại lợi không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những người cầm tinh con Rồng trong 4 ngày này vận trình tài lộc sẽ tăng vọt do được Thần tài che chở. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để gia tăng lợi nhuận cho mình.

Tuổi Thân

Thân nổi tiếng chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Không chỉ vậy, Thân còn là người trọng chữ tín, nói được, làm được. Trong thời điểm này, tuổi Thân còn có cơ hội nhận những vận may bất ngờ. Tài chính từ nguồn chính hay phụ đều cực tốt. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng suôn sẻ, ít sóng gió.

Tử vi 4 ngày (22, 23, 24 và 25/9): 3 con giáp biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, làm gì cũng may mắn thuận lợi, phát lộc đại lợi không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, sự nghiệp của tuổi Thân được dự báo là sẽ phát triển thuận lợi. Quý nhân ở bên cạnh đồng hành với tuổi Thân nên sự nghiệp hanh thông, làm đâu thắng đó. Thân không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, Thân cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nếu tận dụng tốt cơ hội thì không cần phải lo lắng về công việc, tiền bạc trong suốt thời gian tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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