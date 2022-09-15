Nửa cuối tháng 9 dương lịch: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc

Nửa cuối tháng 9 dương này, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kỹ càng.

Theo tử vi dự đoán thời gian sắp tới vận trình của tuổi Tỵ không được hanh thông lắm, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió. Con giáp này cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Có thể bản mệnh đạt được những thành tích đáng tự hào nhưng nên nhớ luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị chính là cách bảo vệ mình tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trong quãng thời gian này. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì tuổi Tỵ cũng nên gác lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Tuổi Dần

Là con giáp xui xẻo về cuối tháng 9 nên người tuổi Dần cần chú ý đến những thay đổi trong sự nghiệp, đặc biệt là những áp lực đang phải đối mặt. Bạn cần điều chỉnh hướng đi và khả năng tương tác của mình, lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm để hạn chế mắc phải sai lầm.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài xuất hiện đầu tháng cho thấy bản mệnh vốn có những nguồn thu kha khá hoặc thậm chí là được cho tiền. Thế nhưng có thể vì sơ suất, bất cẩn hoặc vì hoang phí mà càng về cuối tháng tiền bạc của bạn càng tiêu hao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.