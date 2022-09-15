Tử vi 3 ngày (21-23/9): Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", tiêu 1 kiếm được gấp 10, tình duyên đỏ thắm, gia đình ngập tràn hạnh phúc

Những người tuổi Hợi vốn hiền lành lương thiện nên thường xuyên nhận may mắn. Nhưng do cá tính rất mạnh nên bạn cần nên hạ bớt cái tôi đi, lúc này việc xem xét lại quan điểm của bản thân là điều cần thiết.

Do được sao Thái Dương cát tinh tốt cho nhân duyên, mối quan hệ xung quanh, cũng như việc hợp tác làm ăn, kinh doanh đều vô cùng thuận lợi viên mãn.

Thời gian này, những người tuổi Hợi hứa hẹn nhiều niềm vui, có thể có tin hỷ với chuyện cưới hỏi, mua nhà, mua xe, sắm vàng... Những người tuổi Hợi cũng nhận được khá nhiều lời khuyên có ích nhưng cũng đừng quên cân nhắc thêm với hoàn cảnh của bản thân và có lựa chọn thật khôn ngoan nhé.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi lúc nào cũng hăng say trong công việc, chỉ cần được giao thì bản mệnh sẽ dốc hết sức mình. Thời gian này bạn nên cân nhắc đề nghị của cấp trên vì đây có thể là cơ hội lớn giúp bạn thăng quan tiến chức.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi vào thời điểm này thật sự thăng hoa. Tuổi Mùi có gia đình, có người yêu sẽ có những ngày hạnh phúc ngập tràn bên nửa kia của mình. Còn với tuổi Mùi độc thân thì đây là thời điểm bạn xác định đúng tình cảm của mình. Nếu thật sự xác định chuyện trăm năm thì nên tích cực hơn trong mối quan hệ này. Đừng để người ấy cảm thấy bạn thờ ơ mà thay lòng.

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp thì người tuổi Tý chính là con giáp vô cùng nhanh nhạy, thông minh hơn người. Những người này thường có khả năng nhìn xa trông rộng. Trong cuộc sống những người tuổi Tý dù có dự định gì thì bạn nhớ cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Tý càng nỗ lực ý chí bao nhiêu càng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công bấy nhiều. Đặc biệt, cuộc sống của người tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Trong thời gian này người tuổi Tý con đường công danh, tình duyên đều vô cùng viên mãn khiến cho nhiều người phải ghen tỵ.

*Bài viết mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.