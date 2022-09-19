Tử vi 4 ngày (20, 21, 22, và 23/9): 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cất cánh, cuộc sống sôi động hẳn lên

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 09:00

Nếu bạn mong đợi một cuộc sống rực rỡ thì bạn nên tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình ngay từ thời điểm này bằng lòng quyết tâm và niềm tin không gì lay chuyển nổi.

Tuổi Mùi

Người sinh năm con dê luôn làm việc gọn gàng, ngăn nắp, thông minh, đầu óc nhanh nhẹn. Trong 4 ngày này, năng lượng dương của những người thuộc con giáp Mùi tăng cao, đồng thời Hỏa của ngũ hành sẽ hội tụ tạo thành mối quan hệ giữa hỏa và thổ, chờ Đại vận đến, tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh trong túi.

Tử vi 4 ngày (20, 21, 22, và 23/9): 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cất cánh, cuộc sống sôi động hẳn lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, những người sinh năm Dê trong 4 ngày này sẽ tránh được nhiều đường vòng trong sự nghiệp, điều này cũng quyết định sự ổn định của sự nghiệp. Từng bước leo lên đỉnh cao, bạn sẽ đạt được những thành tựu mà người khác phải ghen tị, và sau đó tận hưởng phong cảnh cao và nổi bật giữa đám đông.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Đến một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ công thành danh toại và làm được những điều mình từng ấp ủ.

Tử vi 4 ngày (20, 21, 22, và 23/9): 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cất cánh, cuộc sống sôi động hẳn lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới đây, vận may của con giáp tuổi Tuất sẽ đến. Trước đây, dù bạn chăm chỉ đến đâu nhưng tài lộc nhỏ giọt, thu nhập nhỏ nhoi. Nhưng thời gian này, vận số của người tuổi Tuất đảo chiều, thoát khỏi tình trạng không như ý. Sau khi đảm bảo rằng sự nghiệp tương lai của bạn sẽ thịnh vượng, cuối cùng bạn cũng có thể tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống, xin chúc mừng bạn.

Tuổi Hợi

Con giáp Hợi rất tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và luôn tử tế với mọi người. Bạn dường như dễ xúc động hơn và luôn đặt tình cảm của mình lên hàng đầu. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Hợi có óc phán đoán chính xác và rất lý trí. Bạn không thiếu lý trí và nhìn chung bạn không đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc đi chệch hướng.

Tử vi 4 ngày (20, 21, 22, và 23/9): 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cất cánh, cuộc sống sôi động hẳn lên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, những ngôi sao may mắn trong tình yêu và sao tốt lành sẽ chiếu sáng, và tài vận của con giáp Hợi đặc biệt lý tưởng. Tình duyên hanh thông, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống vui vẻ, bớt lo toan. Trên thực tế, những người tuổi Hợi mạnh hơn bạn nghĩ rất nhiều, và bạn không hề yếu, họ có lòng can đảm và ý chí quyết tâm cao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Hết tuần này là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tuần mới vô cùng hưng thịnh và phát đạt

Hết tuần này là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tuần mới vô cùng hưng thịnh và phát đạt

Cùng xem liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong những ngày đầu tuần mới không nhé?

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 0 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 56 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng