Tử vi 4 ngày (20, 21, 22, và 23/9): 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cất cánh, cuộc sống sôi động hẳn lên

Người sinh năm con dê luôn làm việc gọn gàng, ngăn nắp, thông minh, đầu óc nhanh nhẹn. Trong 4 ngày này, năng lượng dương của những người thuộc con giáp Mùi tăng cao, đồng thời Hỏa của ngũ hành sẽ hội tụ tạo thành mối quan hệ giữa hỏa và thổ, chờ Đại vận đến, tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh trong túi.

Mặt khác, những người sinh năm Dê trong 4 ngày này sẽ tránh được nhiều đường vòng trong sự nghiệp, điều này cũng quyết định sự ổn định của sự nghiệp. Từng bước leo lên đỉnh cao, bạn sẽ đạt được những thành tựu mà người khác phải ghen tị, và sau đó tận hưởng phong cảnh cao và nổi bật giữa đám đông.

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Đến một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ công thành danh toại và làm được những điều mình từng ấp ủ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới đây, vận may của con giáp tuổi Tuất sẽ đến. Trước đây, dù bạn chăm chỉ đến đâu nhưng tài lộc nhỏ giọt, thu nhập nhỏ nhoi. Nhưng thời gian này, vận số của người tuổi Tuất đảo chiều, thoát khỏi tình trạng không như ý. Sau khi đảm bảo rằng sự nghiệp tương lai của bạn sẽ thịnh vượng, cuối cùng bạn cũng có thể tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống, xin chúc mừng bạn.

Tuổi Hợi

Con giáp Hợi rất tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và luôn tử tế với mọi người. Bạn dường như dễ xúc động hơn và luôn đặt tình cảm của mình lên hàng đầu. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Hợi có óc phán đoán chính xác và rất lý trí. Bạn không thiếu lý trí và nhìn chung bạn không đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc đi chệch hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, những ngôi sao may mắn trong tình yêu và sao tốt lành sẽ chiếu sáng, và tài vận của con giáp Hợi đặc biệt lý tưởng. Tình duyên hanh thông, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống vui vẻ, bớt lo toan. Trên thực tế, những người tuổi Hợi mạnh hơn bạn nghĩ rất nhiều, và bạn không hề yếu, họ có lòng can đảm và ý chí quyết tâm cao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.