Hết tuần này là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tuần mới vô cùng hưng thịnh và phát đạt

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:34

Cùng xem liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong những ngày đầu tuần mới không nhé?

Tuổi Tý
Tuổi Tý là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Tý là một trong những con giáp tốt số nhất.

Hết tuần này là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tuần mới vô cùng hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, tuổi Tý là một trong những con giáp có tên trong danh sách những con giáp phát tài vào tuần sau. Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Đây là con giáp giàu thấu hiểu, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhất. Bản thân tuổi Mão cũng có khó khăn nhưng họ ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực trong cuộc sống.

Hết tuần này là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tuần mới vô cùng hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 2

Theo tử vi, từ giờ đến cuối tháng 9 là thời kỳ bội thu của người tuổi Mão. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Thài Tài mà sự giàu có tăng lên mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, dũng cảm đối diện với khó khăn thử thách trong việc thì tin chắc rằng, về sau này hậu vận người tuổi Mão sẽ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Nếu như những tháng đầu năm, vận trình tài lộc của tuổi Thân không được như ý, không có bước tiến lớn trong sự nghiệp thì chỉ càng về cuối năm con giáp này được dự báo sẽ bước lên một tầm cao mới, để bù đắp cho những mất mát trước đó.

Hết tuần này là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tuần mới vô cùng hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người tuổi Thân sẽ có sự nghiệp lẫn cuộc sống thăng hoa, gặp gỡ nhiều quý nhân phù trợ bắt đầu từ cuối tháng 9. Trong công việc, bạn sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung trong tương lai gần, tuổi Thân chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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