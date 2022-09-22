Tử vi 3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp được thần tài yêu mến, tháng sau giàu hơn tháng trước, tài vận cứ thế thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:49

Trong 3 tháng cuối năm 2022 cuộc sống của họ sẽ thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn sống tình cảm, không quá câu nệ vật chất nhưng cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo được cuộc sống sung túc đủ đầy. Đa số người tuổi Mão mưu cầu một cuộc sống nhàn hạ, nhưng họ lại bất ngờ được trời ban nhiều phúc đức, làm gì cũng may mắn và đặc biệt là có quý nhân bên cạnh phù trợ hết mực.

Tử vi học có nói, trong 3 tháng cuối năm 2022, tuổi Mão được xem là con giáp Tam hợp, vì vậy họ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Không những sự nghiệp có tiến triển tốt mà tài vận ngày càng dồi dào. Đặc biệt, từ tháng 10 này trở đi, thu nhập của tuổi Mão tăng lên đáng kể, họ sẽ thu được từ nhiều nguồn và giúp cuộc sống phát triển lên tầm cao mới. Dự kiến, từ giờ đến cuối năm, tuổi Mão cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội, vì có khả năng sẽ đổi đời bất ngờ trong năm nay, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng có được cuộc sống đầy đủ sung túc, không lo về tiền bạc thiếu thốn.

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Tử vi học có nói, trong 3 tháng cuối năm 2022, tuổi Mão được xem là con giáp Tam hợp, vì vậy họ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, giỏi giang, chịu thương chịu khó và không ngừng nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống để thay đổi đời mình. Đa số người tuổi Mùi đều phải trải qua nhiều vất vả khi còn nhỏ, bởi lẽ không phải ai cũng được sinh ra trong gia đình sung túc nên họ càng phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để tự cứu lấy bản thân mình.

Tử vi học có nói, trong 3 tháng cuối năm 2022, tuổi Mùi không những được thượng đế chiếu cố về tinh thần mà còn cả về vật chất. Người tuổi Mùi vốn không quá tham vọng, họ chỉ muốn nhận những gì xứng đáng với công sức của mình, nên họ luôn tin vào việc càng chăm chỉ thì sẽ càng đạt được thành quả mong muốn. Và trong năm nay, những nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp trọn vẹn. Cụ thể, 3 tháng cuối năm nay, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân và sẽ có cơ hội làm giàu chỉ trong một đêm. Nhìn chung, cuối năm 2022 tuổi Mùi sẽ chào đón nhiều điều bất ngờ.

 

Tuổi Tý

Là con giáp thông minh, nhanh nhẹn lại cực cá tính nên ngay từ thuở độc thân Tý đã ý thức được việc tự chủ tài chính, từng bước lập nghiệp. Nhờ thế, chẳng cần mẹ cha hỗ trợ, càng không cần người khác giúp đỡ Tý vẫn có thể làm nên nghiệp lớn, cực giàu cực sang.

Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm 2022 mới là thời điểm tuổi Tý phát tài phát lộc, làm ăn vượng phát nhất. Họ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại, may mắn đến không ngừng khiến hậu vận Tý chủ việc an nhiên hưởng phúc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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