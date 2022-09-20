Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' trong 10 ngày cuối tháng 9 dương (21/9 - 30/9), Trời Phật phù hộ, Thần Tài bám gót, 'hút tiền như nam châm', một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 15:03

3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, hưởng lộc trời ban, thu nhập dồi dào, khả năng cao sẽ trúng số độc đắc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Hợi sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. 10 ngày cuối tháng 9 dương, con giáp tuổi Hợi có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Đây là thời điểm tài vận vượng nhất của con giáp này, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Hợi có thể nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của không ai sánh bằng. Do được cát tinh “Hóa Cái” và “Tam Đài” phù hộ, nên vận thế của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là sự nghiệp, gười tuổi Hợi sẽ có được những cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuổi Hợi sẽ bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Lúc này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập được cải thiện đáng kể.Không chỉ vậy, tuổi Hợi còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' trong 10 ngày cuối tháng 9 dương (21/9 - 30/9), Trời Phật phù hộ, Thần Tài bám gót, 'hút tiền như nam châm', một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Đây là thời điểm tài vận vượng nhất của con giáp này, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Hợi có thể nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp tuổi Sửu trong 10 ngày cuối tháng 9 dương được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. 

Chỉ cần người tuổi Sửu trong thời gian này nắm bắt tốt cơ hội và cố gắng nỗ lực chắc chắn sẽ công thành doanh toại, tiền bạc rủng rỉnh. Do cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, nên vận thế sắp tới của người tuổi Sửu sẽ có sự đảo chiều mạnh mẽ. 

Sửu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Sửu có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' trong 10 ngày cuối tháng 9 dương (21/9 - 30/9), Trời Phật phù hộ, Thần Tài bám gót, 'hút tiền như nam châm', một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Chỉ cần người tuổi Sửu trong thời gian này nắm bắt tốt cơ hội và cố gắng nỗ lực chắc chắn sẽ công thành doanh toại, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên. Vào 10 ngày cuối tháng 9 dương, con giáp tuổi Mùi có tài lộc lên như diều gặp gió, quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. 

Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức, thậm chí còn có thể trúng số độc đắc đổi đời chỉ sau một đêm.

Công việc thuận lợi, thu lại kết quả như ý, càng làm càng thành công, có nhiều cơ hội được đề bạt, thăng tiến. Đặc biệt, thu nhập cũng sẽ tăng lên như vũ bão, tiền tiêu không hết. 

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' trong 10 ngày cuối tháng 9 dương (21/9 - 30/9), Trời Phật phù hộ, Thần Tài bám gót, 'hút tiền như nam châm', một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Vào 10 ngày cuối tháng 9 dương, con giáp tuổi Mùi có tài lộc lên như diều gặp gió, quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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