Tử vi 3 ngày tới (20, 21, 22/8), 3 con giáp tài vận bùng nổ, tiền chảy về túi, ngồi nhà hưởng 'cơn mưa tiền bạc'

Công việc thuận lợi và trên đà tăng tiến, doanh thu đạt mức lý tưởng, nhờ thế mà tiền lương tiền thưởng cũng không ngừng tăng lên, lợi nhuận thu về cũng gấp đôi gấp ba so với mức bình thường.

Thầy phong thủy nói, Ngọ là con giáp cực kì may mắn trong 3 ngày tới. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi.

Thần Tài cũng dành khá nhiều sự ưu ái cho những nỗ lực không mệt mỏi của người tuổi Mùi. 3 ngày tới, những người tuổi này sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của bản mệnh sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Thời điểm này, với những chú Ngựa mà nói thì đây là lúc mà chơi thôi cũng có thể kiếm ra tiền, thậm chí còn là khoản tiền lớn, quả là khi đã may mắn thì chẳng gì có thể ngăn cản được.

Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8, mệnh chủ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mùi sẽ tự tin hơn. Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8, mệnh chủ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này không sợ nghèo khó.

Tài vận sáng, tài lộc dồi dào, xem tử vi phương Đông thì người tuổi Mùi có lẽ nên nhân lúc cát khí dâng tràn này để đầu tư tiền bạc vào một hạng mục nào đó. Hãy xem xét kĩ càng tỷ lệ thành công, có thể có chút mạo hiểm nhưng Thần Tài nâng đỡ nên gặp hung hóa cát, vẫn đạt được mục tiêu như mong đợi.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Dậu có năng lực kiếm tiền rất giỏi. Thời gian trước, do cung mệnh xuất hiện hung tinh nên mọi việc diễn ra không như ý, không những gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, mà còn bị tiểu nhân phá rối trong công việc.

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm lại còn đón nhận liên tiếp tin vui về tiền bạc và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bước vào 3 ngày tới, vận thế của người tuổi Dậu sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm lại còn đón nhận liên tiếp tin vui về tiền bạc và công việc. Có thể nói đây là thời gian “Tam hỷ lâm môn” của con giáp này.

Thời gian này, Dậu buôn bán sẽ suôn sẻ thuận lợi, có lẽ ngày vía Thần Tài bản mệnh đã làm chuyện tốt nên được Thần phù hộ đây mà. May mắn đến bất ngờ ngoài dự kiến, nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào, thế nên hãy chớp lấy cơ hội phát tài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.