'Thời tới, thời tới', Đức Phật chỉ ra 3 con giáp có lộc lá trải dài tứ phía vào ngày 19/8, đổi đời giàu sang, không ai sánh bằng

Xem tử vi 12 con giáp, Sửu chính là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số 3 con giáp bùng nổ tài lộc ngày mai. Con giáp tuổi Sửu được mệnh danh chăm chỉ, có chí hướng rõ ràng, tư tưởng cầu tiến nên không có gì ngạc nhiên khi đến một giai đoạn nhất định, con giáp này có thể đạt được những điều bản thân mong muốn bằng chính đôi tay mình.

Ngày mai (19/8), người tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, có thể lấy lại những gì đã mất. Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt, thời gian này, vận trình của con giáp này vô cùng rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình.

Hơn nữa, thường ngày Sửu đã có tính cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chịu khó cầu tài nên khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của bản mệnh sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ càng có lộc lớn.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn, nỗ lực tìm mọi cách để vượt chông gai, cứ thế mà chiếm lấy thành công.

Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Hợi có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Thầy phong thủy nói rằng, vận thế của người tuổi Hợi trong ngày 19/8 vô cùng tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, có cát tinh soi chiếu, có quý nhân phù hộ. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Hợi có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng. Cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của con giáp này, thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn.

Trong thời gian này, người cầm tinh con Lợn được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Giai đoạn này, tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Hợi sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại. Bản mệnh thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống, từ đó cuộc sống ngày càng có nhiều khởi sắc hơn.

Tuổi Dần

Theo sách tử vi - tướng số, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Con giáp này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết. Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Dần được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vào thứ Sáu tuần này, người cầm tinh con Hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Dần được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà bước vào thời vận của mình, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.