Chỉ trong 4 ngày tới (19, 20, 21, 22/8), 3 con giáp chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, tài danh vẹn toàn, giàu nứt đổ vách, không ai sánh bằng

Tử vi 12 con giáp cho hay, tài chính của người tuổi Hợi cũng được cho là sẽ có nhiều khởi sắc trong 4 ngày tới (19, 20, 21, 22/8). Đây thời điểm vượng vận khí nên con giáp này muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tử vi cho thấy, nhờ tính cách nhân hậu, thái độ sống biết người biết ta, lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, cuộc đời không thiếu quý nhân. Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Đây là thời điểm tốt để tuổi này cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ như mặt trời ban trưa. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Hợi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc. Công việc suôn sẻ cũng sẽ kéo theo thu nhập được đảm bảo. Thậm chí, nhiều người biết nắm bắt cơ hội còn có thể được tăng lương tăng thưởng nhanh chóng, có cơ sở thực tế để tự đề bạt mức đãi ngộ cao hơn và sẽ được lãnh đạo chấp thuận.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bẩm sinh đã có phúc khí dồi dào. Trong thời gian 4 ngày tới không chỉ tài vận vượng phát mà vận đào hoa của con giáp này cũng rất sáng sủa. Có thể nói, bản mệnh “số đỏ” đến nỗi đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền vào đầy két.

con giáp này chăm chỉ tiếp xúc, gặp gỡ nhiều đối tác và đó là cơ hội để đẩy mạnh việc làm ăn, thu về càng nhiều lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 19 đến ngày 22/8, do có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng suôn sẻ, những người độc thân sẽ có hỷ sự về hôn nhân, còn những người đã kết hôn thì tình cảm lứa đôi ngày thêm mặn nồng. Ngoài ra, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão cũng đi lên như diều gặp gió. Đây chính là thời điểm “Tam Hỷ lâm môn” của người tuổi Mão.

Người làm kinh doanh buôn bán lại chẳng có gì phải nghi ngờ về mức độ rủng rỉnh ở thời điểm này. Các mối quan hệ xã hội mở rộng. con giáp này chăm chỉ tiếp xúc, gặp gỡ nhiều đối tác và đó là cơ hội để đẩy mạnh việc làm ăn, thu về càng nhiều lợi nhuận.

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số có viết, người tuổi Mùi sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, bản mệnh là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Bản mệnh nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 19/8 đến ngày 22/8, con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Bản mệnh nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.