Tử vi 5 ngày tới (19/8 - 23/8), 'Ngọc Hoàng mở kho phát lộc', 3 con giáp mở cửa ra tiền ùa vào, thu nhập tăng ngùn ngụt, thậm chí thành đại gia lắm tiền nhiều của

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, con giáp này luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, Mùi cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi.

5 ngày tới, bản mệnh này may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Nhất là những người tuổi Mùi làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi.

Những người tuổi Tý thường có khả năng kiếm tiền, quản lý tiền bạc xếp bậc nhất trong 12 con giáp. Bản mệnh có con mắt nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng dễ gặt hái thành công, tuy nhiên đôi khi cũng tự tin thái quá.

Bước vào 5 ngày tới, vận may của con giáp này sẽ càng vượng. Vận trình của người cầm tinh con Chuột thay đổi một cách rõ rệt theo hướng tích cực. Dù đây không phải là thời điểm tốt cho tuổi Tỵ nhưng an tâm tài vận sẽ thay đổi bất ngờ. Từ đây, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc, đặc biệt kinh doanh càng đầu tư càng sinh lời, may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

5 ngày tới đây, người tuổi Hợi nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, dù đã nỗ lực hết mình song con giáp này lại chưa đạt được thành công như mong đợi. Song không giống như nhiều người thấy khó là lùi, thấy khổ là sợ, tuổi Hợi rất mạnh mẽ can trường. Sự dám đối mặt với thử thách sẽ giúp bản mệnh gặt được trái ngọt đời mình, làm gì cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió trong thời gian tới.

5 ngày tới đây, người tuổi Hợi nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.