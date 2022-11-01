Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 16:10

Tử vi tiên tri dự đoán vào 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11), những con giáp này bước vào thời vận thuận phát, làm ăn cứ lên vù vù nên tiền đổ vào túi theo ầm ầm.

Tuổi Ngọ

Vào 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11), Người tuổi Ngựa sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Con giáp này cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11). Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc. Cuối năm 2022 người tuổi Sửu lên như diều gặp gió, sang năm 2023 cuộc sống càng thăng hoa viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Mão

Trong 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11), người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Ngày cuối tuần rực lửa may mắn giúp 3 con giáp này sự nghiệp thêm phần hanh thông, kinh doanh muôn phần thuận lợi, lời lãi tăng cao.

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