Tử vi 3 ngày tiếp theo (21/8 - 23/8), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa mang lộc đến tận nhà, cát khí dư dả, ăn nên làm ra, giàu nhanh chóng mặt, tiền tiêu hoài không hết

Thời gian này, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, người tuổi này sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Người tuổi Dậu tính tình cởi mở, thông minh bẩm sinh, 3 ngày tới sẽ có nhiều điều tốt lành xảy ra, có quý nhân giúp đỡ suốt ngày nên nếu nắm bắt được cơ hội thì tương lai giàu sang phú quý, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thân vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thân sẽ công thành danh toại về mọi mặt. 3 ngày tới sẽ là một giai đoạn có nhiều thay đổi đối với tuổi Thân.

Hơn nữa, may mắn này kéo dài không dứt khiến những người tuổi Dậu nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương. Đồng thời, khi khả năng của tuổi Dậu được cải thiện, cuộc sống ngày càng suôn sẻ hơn trong tương lai, từ đó về sau cuộc sống ngày càng thuận lợi, được hưởng giàu sang, phú quý, mọi thứ đều sẽ tốt lành.

3 ngày tới, dưới tác động của một số nguyên nhân khách quan, tài lộc của tuổi Thân sẽ ở mức trung bình, khó có được may mắn lớn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thân sẽ lập tức nghênh đón Thần Tài, vận thế bay cao, tài lộc tăng tiến rõ rệt, công việc làm ăn sẽ tới cửa, lợi nhuận dồi dào vô tận. May mắn một lần kéo đến là sẽ kéo dài rất lâu.

Thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn.

Thân sẽ lập tức nghênh đón Thần Tài, vận thế bay cao, tài lộc tăng tiến rõ rệt, công việc làm ăn sẽ tới cửa, lợi nhuận dồi dào vô tận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 3 ngày tới, những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Mão cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Mão cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

Phúc vận của tuổi Mão sẽ tới trong vòng 3 ngày tới, không chỉ giúp tuổi Mão tìm được chỗ đứng còn khiến tuổi Mão may mắn hơn. Vừa vặn hơn, vận may của tuổi Mão đợt này không ngắn, cứ từ từ tài vận, sự nghiệp đều sẽ thuận lợi, trở thành người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ.

Dù là thời điểm này, Thần Tài cũng luôn ở bên hỗ trợ con giáp này. Bản mệnh tiền nhiều như nước, chẳng phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính trong khoảng thời gian này đâu.

Phúc vận của tuổi Mão sẽ tới trong vòng 3 ngày tới, không chỉ giúp tuổi Mão tìm được chỗ đứng còn khiến tuổi Mão may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.