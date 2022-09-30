Tử vi 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, bứt phá, thành công như Rồng vàng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 11:41

Trong 3 ngày đầu tháng 10 này (1, 2, 3/10), những con giáp này có tài vận tăng vọt, mưu sự tất thành. Những dự định của họ đều có thể trở thành hiện thực.

 

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, nhanh trí. Họ luôn đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Người tuổi này mang tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè. Họ cũng vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được người tốt giúp đỡ. Tuy vậy, người tuổi này cũng có khí rất bốc đồng, làm việc gì cũng vội vàng. Họ cần suy xét vấn đề kỹ lưỡng hơn để tránh những sai sót.

 

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, bứt phá, thành công như Rồng vàng - Ảnh 1
Người tuổi Tý nhiều tài lộc, có nhiều cách kiếm tiền. Vì vậy, số tiền tiết kiệm của họ tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý không sợ thất bại, dám thử thách bản thân. Họ luôn kiên cường và tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Từ ngày 1/10 đến ngày 3/10, người tuổi Tý nhiều tài lộc, có nhiều cách kiếm tiền. Vì vậy, số tiền tiết kiệm của họ tăng lên đáng kể.

Cuộc sống của họ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Con giáp này làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi này đầu tư kinh doanh cũng lộc lá đầy tay, tiền vào như nước.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

 

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, bứt phá, thành công như Rồng vàng - Ảnh 2
Do có Thần Tài phù hộ nên tài vận hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), chuyện tình cảm của người tuổi Dần hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

 

Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào. Ngoài ra, do có Thần Tài phù hộ nên tài vận hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, bứt phá, thành công như Rồng vàng - Ảnh 3
Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (1-3/10), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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