Qua đêm nay (30/9), 3 tuổi này nằm êm trên đống tiền, Thần Tài bất ngờ tìm đến cửa, làm việc gì cũng hanh thông, may mắn, phát tài giàu sụ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường sở hữu chỉ số IQ và EQ cao. Không những thế, họ còn giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất. Con giáp tuổi này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Bước qua đêm nay (30/9), con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương.

Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà ỷ lại. Họ sống độc lập, tự chủ, không mong đợi ai giúp đỡ cả. Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi này còn được biết đến với tinh thần lạc quan. Nụ cười của họ luôn nở trên môi.

Khi được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân nên nhận lời, chớ nên từ chối lòng tốt của người khác. Họ có số mệnh may mắn và được định sẵn sẽ thành công trong nửa cuối năm nay.

Tuổi Dậu

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì hết ngày hôm nay (30/9) lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi này vốn thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ có khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực của công việc cũng như cuộc sống. Khi những người xung quanh gặp phải khó khăn, người tuổi Mão luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Họ làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành tích. Cũng bởi sự cởi mở, tốt tính đó mà người tuổi Mão đi đâu cũng nhận được sự yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Bước qua ngày 30/9, tử vi nói rằng vận may nghề nghiệp của người tuổi Mão không ngừng tăng cao. Họ làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành tích. Cũng bởi sự cởi mở, tốt tính đó mà người tuổi Mão đi đâu cũng nhận được sự yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ.

Lời khuyên dành cho những chú Mèo trong thời gian tới là hãy nắm bắt cơ hội, chăm chỉ hơn và luôn giữ tinh thần tích cực. Tài lộc sẽ có những bước tiến đáng kể, người tuổi Mão ngày càng sung túc hơn nhờ làm việc chăm chỉ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.