Bước sang ngày mới (1/10/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, tiền trải đầy nhà, vàng nhiều chật két, trở thành đại gia bạc tỷ trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 07:25

Ngày mai (1/10/2022), 3 con giáp cận kề phú quý, sự nghiệp thăng tiến, ăn lộc trời gặp hung hóa cát.

Tuổi Tý

Trời sinh những người cầm tinh con giáp tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, sống độc lập và không ngừng sáng tạo, biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và thường gặt hái được nhiều thành công nhờ sự quyết đoán tuyệt vời của mình.

Bước sang ngày mới (1/10/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, tiền trải đầy nhà, vàng nhiều chật két, trở thành đại gia bạc tỷ trong nháy mắt - Ảnh 1
Tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ lộc, cuộc sống trong thời gian tới sẽ rất đáng mong chờ khi có nhiều cơ hội tốt xuất hiện, giúp tuổi Tý đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào ngày 1/10/2022, cuộc sống tuổi Tý có nhiều sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên họ vẫn chưa thể tìm được sự đột phá mà sự cải thiện dần dần sẽ làm tiền đề giúp tuổi Tý thăng hoa vào những năm sau.

Cụ thể, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ lộc, cuộc sống trong thời gian tới sẽ rất đáng mong chờ khi có nhiều cơ hội tốt xuất hiện, giúp tuổi Tý đổi đời. Tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, tài vận dồi dào, nếu từ giờ đến cuối năm mọi thứ suôn sẻ thì tuổi Tý sẽ công thành danh toại, sự nghiệp vững ổn chưa đủ mà còn phải giàu có mỹ mãn.

Tuổi Dần

Trong một số hoàn cảnh, tuổi Dần vẫn linh hoạt thay đổi để thích ứng với môi trường, để hoàn thành mọi thứ một cách tốt đẹp nhất. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống tuổi Dần sẽ lên tầm cao mới, không những có sự nghiệp ổn định mà tài vận cũng dồi dào.

Bước sang ngày mới (1/10/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, tiền trải đầy nhà, vàng nhiều chật két, trở thành đại gia bạc tỷ trong nháy mắt - Ảnh 2
Không chỉ suôn sẻ trong công việc, đây cũng là lúc người tuổi Dần chứng kiến tình duyên rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tháng 10 này (1/10), sẽ là lúc tuổi Dần gặp thời, vận khí vượng hơn hẳn. Chỉ cần biết tận dụng thời điểm vàng, tuổi Dần sẽ bứt phá nhanh, thay đổi được vận mệnh đã được an bài.

Không chỉ suôn sẻ trong công việc, đây cũng là lúc người tuổi Dần chứng kiến tình duyên rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với người đã có đôi thì chuyện tình cảm cũng êm đềm, không xung khắc.

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên tuổi Thìn không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Thìn vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Bước sang ngày mới (1/10/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, tiền trải đầy nhà, vàng nhiều chật két, trở thành đại gia bạc tỷ trong nháy mắt - Ảnh 3
Vận may của người tuổi Thìn sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 1/10/2022, vận may của người tuổi Thìn sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Thìn cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng Thìn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Thìn cũng rất ngọt ngào, hòa hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

3 con giáp này thời gian qua gặp nhiều sóng gió bôn ba nhưng đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sau ngày 30/9/2022) sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, tài vận phát đạt, giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10