Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 17:00

3 con giáp này thời gian qua gặp nhiều sóng gió bôn ba nhưng đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sau ngày 30/9/2022) sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, tài vận phát đạt, giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách đặc biệt tốt. Họ tích cực, tự tin, phong thái lạc quan đáng khâm phục. Con giáp tuổi Thìn có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Đúng giờ Tý ngày mai,người tuổi Thìn sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thìn cũng được gia đình đánh giá cao. Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, con giáp tuổi Thìn là người thắng lợi. 

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 1
Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thìn cũng được gia đình đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng giờ Tý ngày mai, người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 2
Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nhanh nhẹn, thông minh lại giỏi tạo ra của cải. Chính vì vậy mà họ đi tới đâu cũng dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người. Ở họ có sự sáng tạo và luôn lạc quan, hướng về phía trước.

Đúng giờ Tý ngày mai, người tuổi Mùi may mắn được bạn bè, người thân trong gia đình giúp đỡ trong công việc, làm ăn. Từ đó, họ sẽ kiếm được khá nhiều tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu biết cách quản lý chi tiêu, người tuổi Mùi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn. May mắn đến với Mùi mỗi lúc một nhiều giúp xua tan đi những khó khăn, trở ngại trước đây. Nếu như Mùi quyết đoán và hành động thì bản mệnh sẽ còn mở ra nhiều cơ hội thành công cho chính mình.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 3
 Nếu biết cách quản lý chi tiêu, người tuổi Mùi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Kể từ ngày mai (30/9/2022), 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, may mắn tìm đến, xui rủi biến tan, bản mệnh đổi đời chỉ trong một đêm.

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