Kể từ ngày mai (30/9/2022), những con giáp sau được Ngọc Hoàng chỉ điểm, trúng được quả độc đắc 100 tỷ, không thành tỷ phú cũng thành đại gia vang danh cả một vùng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 15:59

Kể từ ngày mai (30/9/2022), 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, may mắn tìm đến, xui rủi biến tan, bản mệnh đổi đời chỉ trong một đêm.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày mai (30/9/2022), người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Kể từ ngày mai (30/9/2022), những con giáp sau được Ngọc Hoàng chỉ điểm, trúng được quả độc đắc 100 tỷ, không thành tỷ phú cũng thành đại gia vang danh cả một vùng - Ảnh 1
Các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai. 

Nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, dịu dàng, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có trí lực tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù vận khí kém, gặp nhiều khó khăn, trở ngại, họ vẫn làm việc chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Kể từ ngày mai (30/9/2022), những con giáp sau được Ngọc Hoàng chỉ điểm, trúng được quả độc đắc 100 tỷ, không thành tỷ phú cũng thành đại gia vang danh cả một vùng - Ảnh 2
Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc - Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ ngày mai (30/9/2022), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc. Những người này sẽ đưa ra những lời khuyên để giúp con giáp này có định hướng tốt hơn cho tương lai.

 

 

Người tuổi Mão có phúc khí dồi dào, lại được quý nhân phù trợ nên làm đầu gặt đấy, vượng đường thăng tiến. Người tuổi này nếu làm kinh doanh cũng gặp được bạn làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực hết mình, con giáp này nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc từ ngày 30/9/2022. Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Kể từ ngày mai (30/9/2022), những con giáp sau được Ngọc Hoàng chỉ điểm, trúng được quả độc đắc 100 tỷ, không thành tỷ phú cũng thành đại gia vang danh cả một vùng - Ảnh 3
Tuổi Mùi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, vận may của bản mệnh đang lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người làm công chức sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Từ giai đoạn này, tuổi Mùi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, mua nhà mua xe trong tầm tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc sau 18 giờ ngày mai (30/9/2022), 3 con giáp có phúc gặp quý nhân, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng, tha hồ tận hưởng vận may, cát lộc

Trúng số độc đắc sau 18 giờ ngày mai (30/9/2022), 3 con giáp có phúc gặp quý nhân, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng, tha hồ tận hưởng vận may, cát lộc

Trúng số độc đắc sau 18 giờ ngày mai (30/9/2022), những con giáp này nhận được lộc trời ban, tài vận phát triển rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang tử vi 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 43 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10