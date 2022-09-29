Trong thời gian tới tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Kể từ ngày mai (30/9/2022), người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, dịu dàng, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có trí lực tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù vận khí kém, gặp nhiều khó khăn, trở ngại, họ vẫn làm việc chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (30/9/2022), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc. Những người này sẽ đưa ra những lời khuyên để giúp con giáp này có định hướng tốt hơn cho tương lai.

Người tuổi Mão có phúc khí dồi dào, lại được quý nhân phù trợ nên làm đầu gặt đấy, vượng đường thăng tiến. Người tuổi này nếu làm kinh doanh cũng gặp được bạn làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực hết mình, con giáp này nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc từ ngày 30/9/2022. Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Tuổi Mùi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, vận may của bản mệnh đang lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người làm công chức sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Từ giai đoạn này, tuổi Mùi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, mua nhà mua xe trong tầm tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.