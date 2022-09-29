Kể từ ngày mai (38/9), 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên phát lộc, tiền bạc chạy bon bon về túi, mọi việc làm đều thành công, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 11:02

Kể từ ngày mai (30/9), 3 con giáp may mắn đón đại hồng phước, đổi vận, mọi sự lên hương. Đây là một tin vui cho những người đã trải qua khoảng thời gian trước không mấy tốt đẹp.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tỏ ra rất hung dữ, không thích quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, họ lại là những người có nội tâm sâu sắc, tốt bụng với mọi người. Con giáp này có khả năng ứng phó tốt với mọi việc nên trong nhiều trường hợp gặp rủi ro cũng không quá hao tài, tốn của.

Kể từ ngày mai (30/9), công việc làm ăn năm nay của người tuổi Dần cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Vận khí của họ bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt. Con giáp tuổi Dần rất nhanh chóng đạt được thành tựu cho riêng mình. Những ngày tới của người tuổi Dần cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao.

Kể từ ngày mai (38/9), 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên phát lộc, tiền bạc chạy bon bon về túi, mọi việc làm đều thành công, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 1
Vận khí của họ bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Kể từ ngày mai (30/9), người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị. Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Kể từ ngày mai (38/9), 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên phát lộc, tiền bạc chạy bon bon về túi, mọi việc làm đều thành công, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 2
Nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ ngày mai (30/9), tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Kể từ ngày mai (38/9), 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên phát lộc, tiền bạc chạy bon bon về túi, mọi việc làm đều thành công, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 3
Tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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