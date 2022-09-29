Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', may mắn trúng độc đắc 100 tỷ, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 07:25

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022: Top con giáp phiền não tan biến, lộc về đầy kho.

Tuổi Hợi

Theo luận giải tử vi, trong cuộc đời của 12 con giáp, đứng đầu trong danh sách những con giáp được Quý nhân che chở, phù trợ chính là người tuổi Hợi. Những chú Heo với tính tình vui vẻ và nhiệt huyết thường có cuộc đời hanh thông, vô lo vô nghĩ.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', may mắn trúng độc đắc 100 tỷ, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà cũng phất lên theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai, tuy suốt cuộc đời khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, sóng gió trong công việc, sự nghiệp và sức khỏe nhưng cuối cùng mọi sự ắt hanh thông, hễ gặp khó khăn, quý nhân lại xuất hiện trợ giúp. Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà cũng phất lên theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ.

Người tuổi Hợi là người khá thực tế và không màng danh lợi, họ không thích che đậy bản thân. Tuổi Hợi luôn hướng đến những điều thực tế và sẽ không sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Với trái tim ấm áp, tấm lòng lương thiện người tuổi Hợi sẽ luôn được hưởng phước lành do thượng đế ban cho.

Tuổi Dần

Bắt đầu từ ngày mai, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Dần lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng. Người tuổi Dần vốn thông minh lại hiểu lòng người, thường có thái độ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ nỗ lực kiếm tiền, không ngại gian khổ.

Đối với đa số người tuổi Dần, khoảng thời gian này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, tuổi Dần mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', may mắn trúng độc đắc 100 tỷ, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Người tuổi Dần vốn thông minh lại hiểu lòng người, thường có thái độ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ nỗ lực kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về tài chính khi dòng tiền liên tục rót vào túi. Do được thần tài và thần may mắn cùng chiếu cố nên tuổi Sửu trở thành một trong 3 con giáp phát tài.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', may mắn trúng độc đắc 100 tỷ, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Tuổi Sửu có thể giải quyết hết các khoản nợ nần một cách dễ dàng, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tuổi Sửu có thể giải quyết hết các khoản nợ nần một cách dễ dàng, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Bản mệnh sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Không chỉ vượng về đường tài lộc, công việc của tuổi Sửu diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình với cấp trên, từ đó, con đường công danh sẽ rộng mở. Về tình cảm, những người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ những người khác giới. Trong khi đó, những người đã yêu nhau có thể tính đến chuyện “về chung một nhà”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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