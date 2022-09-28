Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 29/9, 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, phú quý gõ cửa nhà, tiền về chật két, làm đâu thắng đó, giàu sang đố ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 13:52

Vào 16 giờ ngày 29/9, 3 con giáp này sẽ giàu lên và chiếm thế thượng phong, thu nhập tăng cao, vạn sự như ý.

Tuổi Mùi

Các bạn tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 29/9, 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, phú quý gõ cửa nhà, tiền về chật két, làm đâu thắng đó, giàu sang đố ai sánh bằng - Ảnh 1
Bản mệnh có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Về vận may của người cầm tinh con Dê sẽ đến vào 16 giờ ngày 29/9, giúp bản mệnh có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú Dê hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý.

Về công việc, nếu bạn biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Đứng đầu trong danh sách những người có vận trình tài lộc khởi sắc là người tuổi Tỵ. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt, có thể biến cơ hội thành tiền thật, bạc thật. 

Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 29/9, 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, phú quý gõ cửa nhà, tiền về chật két, làm đâu thắng đó, giàu sang đố ai sánh bằng - Ảnh 2
Nếu khéo léo nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể đưa cuộc sống của bản thân lên một tầm cao mới, sẽ có cuộc sống ngày càng sung túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, dù trước đó người tuổi Tỵ đã có những tháng ngày không quá may mắn. Họ đã sống cuộc sống buồn tẻ với đường tài lộc bình bình, chỉ đủ ăn đủ tiêu. Nhưng vào 16 giờ ngày 29/9, nếu khéo léo nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể đưa cuộc sống của bản thân lên một tầm cao mới, sẽ có cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Nhìn chung, chỉ cần không ngừng cố gắng cống hiến và đừng chủ quan. Con giáp này hứa hẹn sẽ đầy cơ hội làm giàu.

Tuổi Thân

Gắn liền với tính cách của người tuổi Thân là sự hoạt bát, lanh lợi lại khéo léo, đa tài. Dù cuộc đời có bước qua nhiều thăng trầm nhưng người tuổi Thân luôn cố gắng xuất hiện với hình ảnh vui vẻ và hóm hỉnh. Bởi họ hiểu rằng, năng lượng tích cực chính là cội nguồn thu hút may mắn.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 29/9, 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, phú quý gõ cửa nhà, tiền về chật két, làm đâu thắng đó, giàu sang đố ai sánh bằng - Ảnh 3
Mỗi ngày trôi qua là một ngày không ngừng cố gắng. Dù vất vả, thăng trầm có giăng lối thì vận may cũng sớm mỉm cười với tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân chẳng phải gương mặt trang bìa của số mệnh “cậu ấm, cô chiêu" mà họ là kết quả của sự tu dưỡng, bươn trải. Bởi vậy, nếu bạn nhìn thấy bên ngoài họ mang một vẻ xù xì, gai góc thì thực chất bên trong họ đang sở hữu một trái tim nghĩa hiệp và đong đầy sự chân thành.

Người sinh năm Thân còn được biết đến là kiểu người có sự lôi cuốn nhờ tầm hiểu biết sâu rộng của mình. Mỗi ngày trôi qua là một ngày không ngừng cố gắng. Dù vất vả, thăng trầm có giăng lối thì vận may cũng sớm mỉm cười với tuổi Thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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