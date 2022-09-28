Trúng số độc đắc sau 17h7p chiều ngày mai (29/9/2022), 3 con giáp đón nhiều lộc trời, bất ngờ trúng độc đắc, vàng bạc chất đống, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 14:28

Tử vi 12 con giáp dự đoán rằng, 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cả cuộc sống sau 17h7p chiều mai (29/9/2022).

Tuổi Thân

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Trúng số độc đắc sau 17h7p chiều ngày mai (29/9/2022), 3 con giáp đón nhiều lộc trời, bất ngờ trúng độc đắc, vàng bạc chất đống, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia - Ảnh 1
Người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Sau 17h7p chiều mai (29/9/2022), người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. 

Vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề. Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

Tuổi Ngọ

Những chú ngựa luôn gây ấn tượng về sức bền tốt. Người tuổi Ngọ cũng được đánh giá cao về sức bền, về thói quen kiên trì đeo đuổi để gặt hái thành công. Hơn nữa, nếu những tháng đầu năm, bạn chưa gặp quá nhiều may mắn. 

Trúng số độc đắc sau 17h7p chiều ngày mai (29/9/2022), 3 con giáp đón nhiều lộc trời, bất ngờ trúng độc đắc, vàng bạc chất đống, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia - Ảnh 2
Tiền sẽ không ngừng đổ về tài khoản để bạn có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Đặc biệt, nhờ bắt đầu gặt hái thành công, con giáp này sẽ có động lực để tiếp tục phấn đấu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu kế hoạch ấp ủ còn chưa thể thực hiện thì sau 17h7p chiều mai (29/9/2022), sẽ là cơ hội dành cho bạn. Tiền sẽ không ngừng đổ về tài khoản để bạn có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Đặc biệt, nhờ bắt đầu gặt hái thành công, con giáp này sẽ có động lực để tiếp tục phấn đấu, để hướng tới mục tiêu cao hơn.

Hãy nhớ, đây là thời điểm của cơ hội và nếu nắm bắt được cơ hội này, người tuổi Ngọ sẽ có tương lai sự nghiệp và đường tài lộc thực sự rực rỡ.

Tuổi Tỵ

Thân thiện và hiền lành là hai tính từ miêu tả rõ rệt nhất về con người và tính cách của người tuổi Tỵ. Có thể nói rằng, ở thế giới ngoài kia, thiên hạ có phân tranh và ganh đua nhau đến mức nào đi nữa thì người tuổi Tỵ vẫn dùng nỗ lực và kinh nghiệm của mình lặng lẽ để đạt được thành công. Mà không phải lúc nào thành công cũng đáp lại hy vọng của họ.

Trúng số độc đắc sau 17h7p chiều ngày mai (29/9/2022), 3 con giáp đón nhiều lộc trời, bất ngờ trúng độc đắc, vàng bạc chất đống, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia - Ảnh 3
Bạn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng “nhảy" lên nhiều con số - Ảnh minh họa: Internet

Chạm tay vào đỉnh vinh quang đối với người tuổi Tỵ không phải là một con đường dễ dàng. Họ sẽ phải không ngừng học hỏi, trau dồi và nâng cấp bản thân mình để đạt được mục tiêu phía trước, cụ thể là tiền bạc dư dả và cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Chẳng nói đâu xa, sau 17h7p chiều mai (29/9/2022), những cố gắng trong khoảng thời gian trước của tuổi Tỵ đã thực sự chín muồi. Bạn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng “nhảy" lên nhiều con số.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân