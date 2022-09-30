Trúng giải đặc biệt đúng 17h5p chiều mai (1/10 dương lịch), 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, tài khoản không dưới 9 số 0, đổi vận giàu sang khiến nhiều người kinh ngạc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:02

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h5p chiều mai (1/10), là thời điểm đổi vận, phát triển rực rỡ của những con giáp sau đây.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng, cầu tiến, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường giữ được bình tĩnh, suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng nên rất ít khi mắc sai lầm. Người tuổi Thìn dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người.

Trúng giải đặc biệt đúng 17h5p chiều mai (1/10 dương lịch), 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, tài khoản không dưới 9 số 0, đổi vận giàu sang khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh 1
Con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù là trong tình duyên hay sự nghiệp thì họ cũng luôn gặp được may mắn. Con giáp tuổi này vượng vận quý nhân, có nhiều người yêu mến, săn đón. Con giáp tuổi Thìn ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, họ dần vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đúng 17h5p chiều ngày 1/10, con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân. Người tuổi này kiếm tiền bằng nhiều cách. Cuộc sống của họ ngày càng sung túc. Không những thế, con giáp này gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc.

Tuổi Tý

Tý có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Tý luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Trúng giải đặc biệt đúng 17h5p chiều mai (1/10 dương lịch), 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, tài khoản không dưới 9 số 0, đổi vận giàu sang khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh 2
Người tuổi Tý sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào 17h5p ngày đầu tháng 10 (1/10), người tuổi Tý sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tý cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ siêng năng, có năng lực, luôn tò mò về thế giới. Họ thích tìm hiểu những điều mới, ham học hỏi và là người có tinh thần trách nhiệm. Những người này tuổi trẻ thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng càng về trung niên, vận trình sẽ càng phất.

 

Trúng giải đặc biệt đúng 17h5p chiều mai (1/10 dương lịch), 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, tài khoản không dưới 9 số 0, đổi vận giàu sang khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh 3
Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ, người chăm chỉ tích cực sẽ đẩy mạnh được việc tiết kiệm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 17h5p ngày 1/10/2022, người tuổi Ngọ được các sao tốt lành soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ, người chăm chỉ tích cực sẽ đẩy mạnh được việc tiết kiệm của mình. 

Lời khuyên dành cho những chú Ngựa trong thời gian tới là duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân, đừng quá cứng nhắc chuyện đúng sai. Làm được điều này, tuổi Ngọ dễ có thêm quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.  

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay (30/9), 3 tuổi này nằm êm trên đống tiền, Thần Tài bất ngờ tìm đến cửa, làm việc gì cũng hanh thông, may mắn, phát tài giàu sụ

Qua đêm nay (30/9), 3 tuổi này nằm êm trên đống tiền, Thần Tài bất ngờ tìm đến cửa, làm việc gì cũng hanh thông, may mắn, phát tài giàu sụ

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