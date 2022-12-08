Tử vi 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12): vận thế đảo ngược, 3 con giáp được dự đoán 'đếm tiền sẽ mỏi tay', nhanh chóng nắm bắt thời cơ sẽ thay đổi được cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 22:46

3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12) sẽ là thời cơ thuận lợi để những con giáp này vướn lên làm chủ cuộc đời, đem lại thắng lợi lớn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Gọ được dự báo có nhiều tin vui vào 3 ngày cuối tuần này (9, 10, 11/12). Đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Con giáp này biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng nên được nhiều người ủng họ. Từ đó doanh thu cũng tăng đáng kể.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12): vận thế đảo ngược, 3 con giáp được dự đoán 'đếm tiền sẽ mỏi tay', nhanh chóng nắm bắt thời cơ sẽ thay đổi được cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Ngọ cũng có nhiều cơ hội mở rộng quy mô. Việc kinh doanh thịnh vượng giúp Ngọ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống cũng sung túc hơn. Ngọ có thể tận dụng may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra nhằm thu về nguồn tiền dư dả, lợi nhuận rủng rỉnh. Bên cạnh đó, khi túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh có thể quyên góp, giúp đỡ mọi người xung quanh. Người được bạn giúp đỡ vào thời điểm này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. 

Chuyện tình cảm không có gì phải phàn nàn. Nếu còn độc thân bạn sẽ rất đào hoa. Sự hài hước giúp bản mệnh thu hút được sự chú ý. Hãy nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng sẽ đón nhiều tin vui tài lộc trong 3 ngày cuối tuần này (9, 10, 11/12). Người tuổi Tuất đón tài vận khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Con giáp này đón những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12): vận thế đảo ngược, 3 con giáp được dự đoán 'đếm tiền sẽ mỏi tay', nhanh chóng nắm bắt thời cơ sẽ thay đổi được cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Tuất hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy.

Nhìn chung con giáp này tính toán thông minh và nhanh nhạy nên tự kiếm được không ít tiền, đủ để bản mệnh giải quyết được mọi vấn đề về tiền bạc.

Tuổi Thìn

Cuối tuần này (9, 10, 11/12), Thìn đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Thìn thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng nhảy số không ngừng.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12): vận thế đảo ngược, 3 con giáp được dự đoán 'đếm tiền sẽ mỏi tay', nhanh chóng nắm bắt thời cơ sẽ thay đổi được cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người có công việc ổn định thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức mình đã bỏ ra. Tuất được cấp trên hài lòng và yên tâm mỗi khi giao việc. Sắp tới Thìn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Thìn không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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