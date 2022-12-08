Hết năm là hết khổ, 3 con giáp vươn lên đỉnh cao chói lọi năm 2023: công danh xuôi thuận, chuẩn bị két sắt đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 18:18

Thầy tiên tri dự báo bước sang năm Quý Mão 2023, những con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang hơn người.

Tuổi Dần

Dần dù phạm Thái Tuế nhưng vẫn có tài tinh chiếu mệnh và phù hộ, nên đường tài lộc của con giáp này trong năm 2023 có nhiều hứa hẹn.

Điều này cũng cho thấy mặc dù có vận khí có nhiều biến động bất ổn trong năm Thái Tuế phủ đầu, nhưng chỉ cần bạn luôn giữ được thái độ nỗ lực, tích cực cố gắng thì vẫn có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, đón tài lộc đổ về túi.

Hết năm là hết khổ, 3 con giáp vươn lên đỉnh cao chói lọi năm 2023: công danh xuôi thuận, chuẩn bị két sắt đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia phong thủy, con đường đầu tư của người cầm tinh Hổ trong năm Quý Mão sẽ có rất nhiều khởi sắc. Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc.

Không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”. Ngay cả khi đang trong khó khăn thử thách, bạn vẫn tìm được cơ hội để xây dựng mọi thứ thật sự viên mãn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất chăm chỉ. Họ kiệm lời, không thích gây sự với người khác và cũng không ngừng nâng cao năng lực của mình. Nếu xét về năng lực thì Thân không hề thua kém ai. Bên cạnh đó, họ vẫn nỗ lực trên mọi mặt để tiến bộ hơn từng ngày.

Sang năm mới Quý Mão 2023, Thân có nhiều cơ hội phát triển hơn, có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.

Hết năm là hết khổ, 3 con giáp vươn lên đỉnh cao chói lọi năm 2023: công danh xuôi thuận, chuẩn bị két sắt đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân thường chủ động nên năng lực học tập cũng khá mạnh mẽ. Bước sang năm 2023 sự nghiệp của Thân đã bắt đầu phát triển, cuộc sống từ từ được cải thiện. Thu nhập của người tuổi Thân được tăng cao. Sang năm mới này, người tuổi Thân luôn nằm trong top những con giáp có thu nhập cao. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng bước vào giai đoạn rực rỡ. Các cặp đôi trước đây đang giận dỗi sẽ có cơ hội hàn gắn tình cảm. Người độc thân cũng có thể nhận được tín hiệu tốt trong việc tìm một mảnh tình vắt vai.

Tuổi Hợi

Quý Mão 2023 là thời điểm vận may để người tuổi Hợi lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, bước sang năm 2023, tuổi Hợi không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Hết năm là hết khổ, 3 con giáp vươn lên đỉnh cao chói lọi năm 2023: công danh xuôi thuận, chuẩn bị két sắt đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, con giáp này còn biết cách quản lý chi tiêu, quán xuyến tiền bạc rất tốt nên dần dà sẽ có tài chính ổn định. Người tuổi này không quản ngại gian khó, chịu lăn xả nên có thể vượt qua nghịch cảnh nhanh, rút được nhiều bài học đáng giá.

Chính nhờ những yếu tố này mà năm 2023 sẽ thực sự khởi sắc với người cầm tinh Heo. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều có đủ, nếu bạn không tranh thủ nắm bắt cơ hội đầu tư để tăng lời lãi cho bản thân thì thật sự rất uổng phí đấy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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