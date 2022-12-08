Chúc mừng 3 con giáp 'ăn lộc trời ban' kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài theo gót, 'trúng số' đổi vận giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 10:44

Khoảng thời gian cuối năm 2022 này, những con giáp sau đây có thể hoàn thành mục tiêu đề ra một cách xuất sắc từ tài lộc đến sự nghiệp, công danh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. 

Chúc mừng 3 con giáp 'ăn lộc trời ban' kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài theo gót, 'trúng số' đổi vận giàu nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận. Những người tuổi Sửu tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Quãng thời gian còn lại của năm Nhâm Dần 2022, sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, Sửu có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ kiên định và dũng cảm, hào phóng, mạnh dạn tìm tòi, không ngại khó khăn, không dễ dàng thu mình trước thất bại, có dũng khí làm nên chuyện. Khoảng thời gian cuối năm 2022 này, những người cầm tinh con Ngựa đã thu về vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có thể cư xử khôn khéo và giúp sự nghiệp thăng tiến.

Chúc mừng 3 con giáp 'ăn lộc trời ban' kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài theo gót, 'trúng số' đổi vận giàu nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch sẽ là cơ hội tốt cho những người sinh năm Ngựa thăng hoa. Thời gian sắp tới, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý dù ra sao thì cũng không được chủ quan mà phải chăm chỉ và nhẫn nại.

Người cầm tinh con Ngựa muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải biết cách làm tốt việc của mình, hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các cá nhân và không tự cao tự đại.Trong thời gian tới nếu có thể duy trì phong độ thì sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc ngày càng hanh thông!

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển. Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Hợi sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình.

Chúc mừng 3 con giáp 'ăn lộc trời ban' kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài theo gót, 'trúng số' đổi vận giàu nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo thầy tiên tri cho biết, kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, Hợi sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Hợi sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển. Con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. 

Con giáp tuổi Hợi sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2022, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp, đón Tết linh đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần đồng tiên tri mách bảo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài trúng được quả độc đắc, đổi vận giàu sang

Thần đồng tiên tri mách bảo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài trúng được quả độc đắc, đổi vận giàu sang

Tử vi Rằm tháng 11 âm lịch cho thấy, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc, cực kỳ giàu có.

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