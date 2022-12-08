Trời thương Phật độ kể từ hôm nay (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp cuối cùng đã 'khổ tận cam lai', chuyển mình thành 'phượng hoàng'

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 07:18

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, 3 con giáp may mắn được Thần Tài đến nhà, tiền bạc đổ đầy túi, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Tuổi Thìn

So với những con giáp khác, người tuổi Thìn mang số mệnh phú quý vượt trội. Họ sinh ra đã mang số mệnh của may mắn, cả đời mưu cầu quyền lực và sự giàu có. Trong cuộc sống, tuổi Thìn luôn kiên định với những sự lựa chọn của bản thân và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thăng hoa. Năm 2022, tuổi Thìn cũng đã đối mặt với sự biến động của cuộc sống, nhưng nhờ có bản lĩnh hơn người mà họ đã từng bước vượt qua ngoạn mục.

Trời thương Phật độ kể từ hôm nay (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp cuối cùng đã 'khổ tận cam lai', chuyển mình thành 'phượng hoàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu bước qua kể từ ngày Rằm tháng 11 âm lịch này, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, họ được trời ban nhiều phước lành, những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện thì mọi thứ bất ngờ hanh thông.

Cuối năm 2022, tuổi Thìn được thần tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến. Đặc biệt, gia đạo tuổi Thìn sẽ chuyển biến theo hướng tích cực, người nhà an yên và tìm được nhiều cơ hội tốt, gia đạo gặp được nhiều may mắn.

Tuổi Mùi

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Mùi tốt bụng, có nguyên tắc trong mọi việc và đặc biệt yêu thương gia đình của họ. Con giáp luôn làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời, tích cực và dũng cảm tiến về phía trước.

Trời thương Phật độ kể từ hôm nay (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp cuối cùng đã 'khổ tận cam lai', chuyển mình thành 'phượng hoàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp luôn tin rằng chỉ nỗ lực và cống hiến mới có thể đạt được điều họ muốn. Từ rằm tháng 11 âm lịch này trở đi, tuổi Mùi sẽ nhận ra cố gắng của mình đều đáng giá. Công việc thành công, cơ hội liên tiếp tìm đến giúp sự nghiệp con giáp một bước lên mây, tiền bạc từ đây cũng đổ đầy túi.

Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Thời gian còn lại của năm 2022, tuổi Mùi sẽ tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ. Cuối năm Mùi sẽ đón nhận nhiều hỷ sự, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Tuổi Thân

Tử vi trong năm 2022 này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động bất ngờ, họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là sự nghiệp và tài vận cũng ở trên bờ vực. Thế nhưng, với bản lĩnh hơn người, tuổi Thân luôn tìm cách giải quyết thay vì bỏ cuộc, nhờ tính cách này mà mọi thứ đều sớm vượt qua, cuộc sống của họ cũng ngày một khởi sắc hơn. Bước qua năm 2022 này dự đoán, Thân sẽ gặp được nhiều hỷ sự.

Trời thương Phật độ kể từ hôm nay (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp cuối cùng đã 'khổ tận cam lai', chuyển mình thành 'phượng hoàng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Ngỡ rằng như mọi thứ giậm chân tại chỗ, không có bước tiến triển thì thời gian sắp tới, tình tiền đều hanh thông.

Đặc biệt, tuổi Thân nếu dồn sức lực để đầu tư kinh doanh thì chuyện giàu có không thể tránh khỏi, cộng thêm việc họ sẽ được thần tài chiếu cố thì không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời, xây dựng cuộc sống thăng hoa thịnh vượng vào những năm về sau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo nhà tiên tri lừng danh đoán định, trong ngày rằm tháng 11 âm lịch này, những con giáp này sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh đời mình.

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