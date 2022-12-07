Trời không phụ lòng người, 3 tuổi như 'chuột xa chĩnh nếp' trong tháng 12, tháng 1 lộc lá đầy nhà, có tiền tỷ sắm Tết to

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Từ đây cho đến Tết Nguyên đán, sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Những người tuổi Sửu tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Tuổi Tỵ

Thời gian đầu năm do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Tỵ không thuận lợi nhưng thời gian cuối năm do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian cuối năm 2022, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ. Đây cũng là tiền đề vững chắc cho tài vận bùng phát năm 2023 của người tuổi Tỵ.

Thời điểm cuối năm do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội có lợi cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc cho con giáp Tỵ. Rất nhanh chóng, người tuổi Tỵ đã có thể tích lũy cho mình số tiền không nhỏ.

Tuổi Thân

Trong tính cách những người tuổi Thân rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ tháng 12 đến tháng 1 dương lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Có thể nói, năm hết Tết đến, người tuổi Thân sẽ không thiếu tiền, là người thắng trong năm 2023 tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!