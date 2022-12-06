3 con giáp ăn lộc tổ tiên sau rằm tháng 11 âm lịch, tiền đồ hanh thông sáng sủa, vạn sự như ý, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 23:21

Tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch, có 3 con giáp may mắn hết khổ, gặp chuyện gì cũng đều dễ dàng vượt qua.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Tý không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

3 con giáp ăn lộc tổ tiên sau rằm tháng 11 âm lịch, tiền đồ hanh thông sáng sủa, vạn sự như ý, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ khởi sắc hơn sau rằm tháng 11 âm lịch. Vận trình của Tý từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Một khi đã được bề trên cất nhắc Tý hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Tài lộc của những người tuổi Tý có thể đến từ công việc chính, ví dụ như được thăng chức tăng lương hoặc thưởng nóng nhờ thành tích tốt. Chỉ cần kiên trì làm việc, giữ tinh thần hăng hái, tích cực thì bạn sẽ dần đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch này sẽ ổn định và tăng tiến, vận may đến liên tục, tài lộc nhìn thấy rõ sự tăng tiến. Đây là khoảng thời gian con giáp này nên đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị tốt cho tương lai của mình, đề phòng kẻ gian. Hướng Bắc là hướng may mắn của bản mệnh. 

3 con giáp ăn lộc tổ tiên sau rằm tháng 11 âm lịch, tiền đồ hanh thông sáng sủa, vạn sự như ý, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số tiểu nhân của người tuổi Mùi trong những ngày cuối năm ở mức thấp, nhìn chung bản mệnh hứa hẹn gặp nhiều may mắn, dễ có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn, sẵn sàng đánh bại những kẻ phản diện. Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình. 

Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao. Đó là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cố gắng nắm bắt bạn nhé! 

Tuổi Hợi

Phần lớn người tuổi Hợi đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp tuổi Hợi có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn bản mệnh thường có người tốt giúp đỡ.

3 con giáp ăn lộc tổ tiên sau rằm tháng 11 âm lịch, tiền đồ hanh thông sáng sủa, vạn sự như ý, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua Rằm tháng 11 âm lịch này, người tuổi Hợi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Hợi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Hợi đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

Điều mà người tuổi Hợi cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần con giáp này chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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