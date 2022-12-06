Trời xanh đã an bài, kể từ sau Rằm tháng 11 âm lịch đến Tết Nguyên đán: 3 con giáp sung sướng như Tiên, tiền về như nước, thoải mái sắm sửa ngày Tết

Tuổi này đa phần đều là những con người rất hay đùa, tốt bụng, không giỏi quản lý cảm xúc, có trái tim vô cùng dịu dàng nên làm ăn cũng lương thiện, hay thương người, mà sống lương thiện thì hợp vía thần Tài, kiểu gì cũng có lộc gõ cửa.

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch cho đến cuối năm, Thiên tài giúp con giáp tuổi Thân biết mình để tiền vào đâu để sinh lợi nhiều nhất có thể. Kế hoạch tiết kiệm trước đây đã hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong thời gian này. Thân thông minh, không hấp tấp, không ham đánh nhanh thắng nhanh nên dịp Rằm này nhờ làm ăn chân chính nên có lộc, cứ bình tĩnh rồi sẽ có phần.

Xem ngày tốt xấu theo lịch cho thấy, kể từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi chính là khoảng thời gian tuyệt đẹp khi Chính Tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi Mùi đang cần. Những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé.

Sau Rằm tháng 11, tài lộc khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ, con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu, dũng cảm tiến lên, gặp nhiều may mắn, kiếm bộn tiền. Ngoài ra, Thân còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí tốt hơn, làm việc gì cũng hanh thông. Tình yêu của bạn đang có dấu hiệu tốt nên hãy tính chuyện lâu dài đi nhé.

Mùi đang đắn đo về chuyện làm ăn có đúng không? Đừng quá lo lắng vì sắp tới đây sẽ có người lớn tuổi đến chỉ đường cho bạn, chỉ là bạn có nhận ra họ hay không mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Nằm top con giáp may mắn sau Rằm tháng 11 âm lịch vì Mùi làm ăn không chịu thua kém ai, âm thầm cố gắng, không ra vẻ cũng không trịch thượng, muốn giữ mình trong sự khiêm tốn nên được thần Tài phù hộ. Tiền bạc của bạn cũng lên con số lớn. Hãy phát huy thế mạnh kinh doanh, rất có khả năng bạn sẽ mở rộng được thị trường nhờ mặt hàng kinh doanh này đấy.

Tuổi Tuất

Mạnh mẽ, kiên định, đáng tin cậy và sống rất có trách nhiệm là những ưu điểm của người tuổi Tuất. Họ cũng là những người có nhiều khát vọng, đam mê. Đôi khi, họ có những tham vọng rất lớn và đó chính là động lực lớn để họ vươn lên, khẳng định bản lĩnh của mình trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ Rằm tháng 11 âm lịch cho đến Tết Nguyên đán, tuổi Tuất sẽ bước vào một thời kỳ mới tràn đầy hy vọng. Nếu biết nỗ lực và tận dụng hết những nguồn lực sẵn có, tuổi Tuất có thể trở nên vô cùng giàu có, chí ít cũng có một cuộc sống sung túc, dư dả không cần lo chuyện tiền nong, nợ nần nếu có đều trả được hết và có một cái Tết thật đầm ấm, viên mãn.

Người này tình duyên ngoài mong đợi gặp được người tri kỉ, tình cảm lên phơi phới tiếp thêm sức mạnh cho bạn làm việc hăng say. Nếu cứ đà này thì sớm thôi bạn sẽ có được tình cảm của người ấy và được hậu thuẫn tốt cho sự nghiệp của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!