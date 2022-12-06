Đúng 0h đêm nay (14/11 âm lịch), Thần Tài dẫn đường: 3 con giáp phát tài phát lộc, đổi vận giàu sang, cuối năm hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 08:11

Tử vi dự báo, kể từ 14/11 âm lịch này những con giáp sau đây sẽ chính thức được hanh thông vận mệnh, tài lộc, làm gì cũng có Thần Tài bên cạnh ban ơn.

Tuổi Mão

Tử vi học chỉ ra Tuổi Mão là con giáp cực kỳ may mắn và thành công kể từ ngày 14/11 âm lịch. Con giáp này được thần Tài phù hộ nên kiếm được bộn tiền. Với đường tài lộc sáng sủa, tuổi Mão có thể thoải mái chi tiêu trong dịp Tết này, không những vậy còn có của ăn của để dành cho cả năm sắp tới. Người tuổi Mão được chỉ ra sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn những người khác.

Đúng 0h đêm nay (14/11 âm lịch), Thần Tài dẫn đường: 3 con giáp phát tài phát lộc, đổi vận giàu sang, cuối năm hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối năm này, cuộc sống tuổi Mão có nhiều bước tiến bất ngờ. Dù có một năm không mấy thành công khi mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ nhưng bước qua khoảng thời gian này, tiền tài, công việc của tuổi Mão đều sẽ được khai thông, vận may lội ngược dòng.

Từ giai đoạn này trở đi họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi cơ hội tốt đều không mời mà đến, vì vậy tuổi Mão cần phải bình tĩnh, nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo rằng người tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài ghé thăm ngay khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (14/11 âm lịch), giúp con giáp này nhận nhiều tài lộc, chuyện kiếm tiền dễ dàng hơn. Việc làm ăn của tuổi Tỵ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Các đối tác cảm nhận được thành ý của bản mệnh nên việc ký kết hợp tác diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ. Đây là lúc tuổi Tỵ cần nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, không bỏ lỡ thời cơ vàng.

Đúng 0h đêm nay (14/11 âm lịch), Thần Tài dẫn đường: 3 con giáp phát tài phát lộc, đổi vận giàu sang, cuối năm hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của tuổi Tỵ đang trong giai đoạn cực vượng. Bản mệnh đầu tư đâu thắng đó, có thể thu về lợi nhuận khá. Nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Chuyện làm ăn kinh doanh trong tháng diễn ra suôn sẻ giúp tuổi Tỵ có thu nhập tốt, tâm lý cũng thoải mái hơn.

Tình duyên của người tuổi Tỵ cũng rất tốt đẹp. Người độc thân có vận đào hoa rực rỡ, có thể tìm được nhân duyên phù hợp. Người có gia đinh trải qua những ngày tháng hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái.

Tuổi Hợi

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Hợi không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Đúng 0h đêm nay (14/11 âm lịch), Thần Tài dẫn đường: 3 con giáp phát tài phát lộc, đổi vận giàu sang, cuối năm hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, bước qua ngày 14/11 âm lịch, vận thế của tuổi Hợi sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Hợi cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Những cố gắng của tuổi Hợi trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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