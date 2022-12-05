Bước sang tháng Chạp ai đen cứ đen: 3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi, tiền nối đuôi nhau chảy về, hỷ sự đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 19:46

Trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp bận rộn đếm tiền, đón Tết sớm với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có thể nói là những người vượng khí nhất trước thềm năm mới. Sự nghiệp của họ có sự đột phá mới trong tháng cuối năm Nhâm Dần 2022. Cho dù trước đây ở chỗ làm, con giáp tuổi Mão không được nổi bật cho lắm nhưng cũng được đánh giá "dùng được".

Bước sang tháng Chạp ai đen cứ đen: 3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi, tiền nối đuôi nhau chảy về, hỷ sự đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 12 âm lịch sắp tới đây, con giáp tuổi Mão sau một thời gian tích lũy kinh nhiệm đã có đủ năng lực để thể hiện mình và ghi điểm trong công việc. Cuối cùng, sự nghiệp của họ đã được như ý ngay trong tháng 12 âm lịch.

Họ tốn rất ít công sức nhưng có thể được thăng chức, tăng lương sớm nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong năm Quý Mão 2023, con giáp tuổi Mão không lo thiếu tiền tiêu, đời sống cũng được cải thiện đáng kể, con đường sự nghiệp cũng rộng mở. Nhìn chung, mọi thứ không tốt đẹp sẽ được giải quyết ổn thỏa vào tháng 12 âm lịch này. Những ai tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nhiệt tình, tự tin, có chí tiến thủ, ý chí kiên cường. Trong quá trình tích cực đấu tranh chưa bao giờ con giáp này phạm sai lầm, cho dù có một số điểm chưa hoàn hảo họ cũng sẽ cố gắng hoàn thiện.

Trong tháng 12 âm lịch sắp tới, sự phát triển của họ sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân và nhận sự giúp đỡ quý báu để nâng cao hiệu quả công việc.

Bước sang tháng Chạp ai đen cứ đen: 3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi, tiền nối đuôi nhau chảy về, hỷ sự đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ sẽ có thể phát triển mạnh ở nơi làm việc và có cuộc sống gia đình suôn sẻ. Tóm lại, họ có thể hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình trong tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022 một cách xuất sắc.

Và để đạt được mục tiêu lớn hơn, mức thu nhập tăng lên, trong tháng 12 âm lịch, những người này cần tránh xa những tranh chấp, chú tâm vào công việc thì mọi sự sẽ ngày càng suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, hiểu biết rộng, giữ được thái độ tự tin trong thời gian dài. Con giáp này lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ cho cuộc đời mình, có tầm nhìn xa nên họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.

Sang tháng 12 âm lịch, ngoài trí tuệ minh mẫn, người tuổi Tuất còn có năng lực hành động khá mạnh nên cuộc sống sung túc hơn.

Bước sang tháng Chạp ai đen cứ đen: 3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi, tiền nối đuôi nhau chảy về, hỷ sự đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng có tính cách vui vẻ, dễ kết thân, thuận lợi trong việc mở rộng các mối quan hệ làm ăn nên cơ hội sẽ ngày càng nhiều. Tháng 12 âm này, con giáp tuổi Tuất nhất định sẽ có một kết thúc thành công, điều đó cũng có nghĩa là thu hoạch năm nay sẽ còn lớn hơn nữa. Trong tương lai, họ ngày càng kiếm được nhiều tiền, chia tay hoàn tòn với nghèo đói, tránh xa khó khăn, niềm vui nối tiếp niềm vui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tháng 1 đầu năm mới đến gần: 3 tuổi được Thần Tài ưu đãi hậu hĩnh, trúng số đổi vận ăn Tết to nhất vùng

Tháng 1 đầu năm mới đến gần: 3 tuổi được Thần Tài ưu đãi hậu hĩnh, trúng số đổi vận ăn Tết to nhất vùng

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong tháng 1/2023, nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp, nếu bạn nhanh chóng nắm bắt thì sẽ gặt hái thành công không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp may mắn tháng Chạp con giáp may mắn tháng 12 âm lịch tử vi tháng 12 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an