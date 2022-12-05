Vận đổi sao dời đúng 0h Rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp hết hạn tam tai gia nhập hội giàu có, cuộc đời bỗng sáng sủa hanh thông

Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Những khó khăn sẽ dần được giải quyết. Bản mệnh tin tưởng vào khả năng của mình thì tương lai sẽ càng có nhiều thành công đáng mong đợi.

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn Rằm tháng 11 âm lịch. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Ngọ phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo.

Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt.

Tuổi Tuất

Tuất không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu”. Tuổi Tuất bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, Rằm tháng 11 âm lịch này, tuổi Tuất sẽ được sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình lại đầm ấm, hạnh phúc, tuổi Tuất sẽ sở hữu cuộc sống khiến bao người mơ ước.

Chuyện tình cảm lứa đôi của tuổi Tuất diễn ra tốt đẹp. Người có cặp có đôi biết trân trọng, yêu thương đối phương, dù bận rộn cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ với người mình yêu.

Tuổi Mão

Đa số, những người tuổi Mão không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ.

Bước vào Rằm tháng 11 âm lịch này, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều phước lành. Về phương tiện tài lộc sẽ tăng lên gấp bội. Trong tương lai, với sự chiếu cố nồng hậu của quý nhân và thần tài, mỗi ngày tuổi Mão sẽ tích lũy được nhiều của cải đáng giá. Cuộc sống càng về sau sẽ tràn ngập sức sống, được tận hưởng những điều mới mẻ và thú vị nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cuối năm này, quý nhân mang đến niềm vui bất ngờ cho tuổi Mão. Đó có thể là một mối làm ăn tiền năng, một cơ hội mới phát triển bản thân. Bản mệnh cần sẵn sàng đón nhận những thử thách mới trong tương lai. Đây là tiền đề cho sự thăng tiến mạnh mẽ hơn của tuổi Mão. Cuộc sống sung túc, dư dả không cần lo chuyện tiền nong, nợ nần nếu có đều trả được hết và có một cái Tết thật đầm ấm và viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!