Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 con giáp vận đỏ như son trong tuần mới (5-11/12), hốt hết tiền trong thiên hạ, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 07:06

Tử vi tuần mới (5-11/12) cho thấy, 3 con giáp sau đây đại cát đại lợi, phúc lớn phúc nhỏ hội tụ, chẳng mấy chốc trở nên giàu có, cuộc sống sung túc.

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới (5-11/12), những bạn thuộc con giáp Thân hãy treo cao đèn lồng đỏ bởi liên tiếp gặp vận may, làm gì cũng nhận được lợi nhuận gấp đôi so với công sức bỏ ra, tài lộc vượng phát, đại phú đại quý. Bên cạnh đó, nhờ EQ cao, khéo léo trong đối nhân xử thế, tuổi Thân sẽ đạt được mục tiêu của mình, sự nghiệp thăng hoa, chiếm được vị trí mình mong ước.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 con giáp vận đỏ như son trong tuần mới (5-11/12), hốt hết tiền trong thiên hạ, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết, thời vận đến, tuổi Thân vào mệnh đại cát đại lợi, phúc lớn phúc nhỏ hội tụ, chẳng mấy chốc bạn sẽ giàu có, cuộc sống sung túc, không bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc, gia đình yên ấm, càng xởi lởi, giúp đỡ người khác thì lại càng may mắn.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người trong cuộc dần biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương nên không còn tranh cãi, cãi vã như lúc trước nữa. Đồng thời cả hai còn nhận ra được tầm quan trọng của nhau trong cuộc sống này. 

Tuổi Ngọ

Sang tuần mới (5-11/12), người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, vì vậy các dự án trong tay có tiến triển tốt, đạt được mục tiêu. Nhờ vậy, thu nhập tăng cao, công danh thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng hanh thông.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 con giáp vận đỏ như son trong tuần mới (5-11/12), hốt hết tiền trong thiên hạ, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp này được Quý Nhân giới thiệu cho những cơ hội làm ăn “hiếm có khó tìm” khiến cho đồng tiền “chảy” vào túi ào ào. Trường hợp bạn làm công ăn lương thì có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng rủng rỉnh sau những nỗ lực trước đó.  

Không chỉ thế, người cầm tinh con chó cũng sẽ đạt được nhiều thành tựu về mặt tình cảm, người có đôi có cặp thì nhân duyên đỏ hồng, mối quan hệ giữa bạn và người yêu sẽ tiến xa hơn. Tình cảm vợ chồng viên mãn bởi người trong cuộc luôn thấu hiểu và bao dung hơn cho nửa kia của mình. 

Tuổi Hợi

Xin chúc mừng tuổi Hợi, bước sang tuần mới (5-11/12), những sự kiện vui vẻ sẽ và điềm lành sẽ đua nhau tới cửa nhà người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi được Thiên Đức ghé thăm nên nhận được nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức”, “phát tài phát lộc”. Nếu biết cách nắm bắt kịp thời thì đây chính là thời điểm giúp bản mệnh tỏa sáng nơi công sở. 

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 con giáp vận đỏ như son trong tuần mới (5-11/12), hốt hết tiền trong thiên hạ, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cung tài lộc của người tuổi Hợi sẽ được các sao tốt lành, may mắn chiếu cố, khi đó tổng thể vận thế sẽ vượng phát. Tuần này là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này tìm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập chính mình. Được biết, những cơ hội làm ăn liên tục ập tới giúp tuổi này nâng cao được nguồn tài chính cá nhân một cách đáng kể. 

Tình cảm đạt bước tiến mới. Các cặp đôi yêu nhau sẽ có những trải nghiệm hẹn hò lý tưởng, mới mẻ trong tuần này. Song song đó, người độc thân sẽ gặp một người mà dường như bạn không ngờ tới đã để ý bạn được một khoảng thời gian khá dài. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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