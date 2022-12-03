Thần Tài phán chuẩn, đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu thả ga cuối năm, gia đạo hòa thuận êm ấm

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 23:14

Dự báo từ Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn về tài vận, chuyển mình giàu có, cuối năm rủng rỉnh sắm Tết.

Tuổi Tý

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, người tuổi Tý được bề trên để mắt, đặc biệt Thần Tài gõ cửa, giúp vận tài lộc dồi dào. Người tuổi Tý kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm, một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương thì làm việc đạt hiệu quả cao, được cấp trên trọng dụng và tạo cơ hội tốt để thăng tiến.

Thần Tài phán chuẩn, đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu thả ga cuối năm, gia đạo hòa thuận êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, từ thời điểm này trở đi, người tuổi Tý làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, không còn cảnh đau đầu nhức óc hay chau mày ủ rũ vì suy nghĩ quá nhiều.

Và không những thành công trong sự nghiệp mà đường tình duyên của con giáp này cũng đỏ rực. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình, còn những cặp vợ chồng đã kết hôn sẽ đón được tin vui, gia đình sớm có thêm thành viên vui nhà vui cửa.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn Rằm tháng 11 âm lịch. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dần phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo.

Thần Tài phán chuẩn, đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu thả ga cuối năm, gia đạo hòa thuận êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Những khó khăn sẽ dần được giải quyết. Bản mệnh tin tưởng vào khả năng của mình thì tương lai sẽ càng có nhiều thành công đáng mong đợi.

Tình hình tài chính của người tuổi Dần cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt. Về tình duyên, người tuổi Dần tận hưởng những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Tuất không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. 

Thần Tài phán chuẩn, đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu thả ga cuối năm, gia đạo hòa thuận êm ấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào Rằm tháng 11 âm lịch sắp tới, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng giúp họ có cơ hội thay đổi tình hình hiện tại, vượt qua khó khăn đã kéo dài trong thời gian qua. Từ giờ đến cuối năm, mọi thứ sẽ dần được cải thiện đáng kể, những ngày còn lại của năm 2022 này thời cơ xuất hiện, cũng chính là lúc thăng hoa như diều gặp gió.

Chuyện tình cảm của tuổi Tuất diễn ra tốt đẹp. Người có cặp có đôi biết trân trọng, yêu thương đối phương, dù bận rộn cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ với người mình yêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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