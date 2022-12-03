Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch đến hết năm, vận đen chấm dứt: 3 tuổi được Thần Tài 'cưng chiều' hết mực, gặp thời trúng mánh, đón Tết thịnh vượng

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 11 âm lịch đến hết năm, người tuổi Sửu có thể yên tâm, vì những vận đen đeo bám họ sẽ tự biến mất, nhường chỗ cho một thời kỳ mới nhiều may mắn, thậm chí là những thay đổi lớn mang tính quyết định. Vận may sẽ còn kéo dài đến những ngày cuối năm, nên tuổi Dần hãy hết sức cố gắng để gây dựng một cuộc sống sung túc nhất cho mình và người thân. Cuối năm tài chính Sửu dư dả không cần lo chuyện tiền nong, nợ nần nếu có đều trả được hết và có một cái Tết thật đầm ấm, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, kể từ Rằm tháng 11 âm lịch đến cuối năm, tuổi Tỵ sẽ có trong tay cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cho dù trước đó có khó khăn bao nhiêu thì giờ đây tuổi Tỵ hoàn toàn có thể tin tưởng về tương lai tươi sáng vì có quý nhân giúp đỡ, thần tài chiếu cố. Nhìn chung, chỉ cần cố gắng, tuổi Tỵ sẽ công thành danh toại, ai cũng ngưỡng mộ.

Nếu được làm những điều họ thích, tuổi Tỵ có thể trở thành một trong những con giáp về đích thành công nhất và giàu có nhất dịp Tết Nguyên đán này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người có năng lực xuất sắc và luôn biết xoay chuyển tình thế, nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền. Tuy nhiên, tài lộc luôn thiếu hụt trong những năm qua nên tuổi Hợi không tích lũy được nhiều của cải như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tử vi dự báo, kể từ Rằm tháng 11 âm lịch đến hết năm, người cầm tinh con giáp Hợi sẽ thăng hoa bất ngờ. Từ cuộc sống đến sự nghiệp đều khởi sắc. Do có thần tài chiếu cố vào những ngày cuối năm mà tuổi Hợi có thể tháo gỡ mọi khó khăn trước đó.

Nhờ vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa. Thời gian này các kế hoạch hợp tác làm ăn, kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Cả bạn và đối tác đều hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi, cùng kiếm cùng hưởng nên đồng lòng hiệp sức kiếm tiền, lợi nhuận thu về khổng lồ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!