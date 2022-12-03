Từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán: Đức năng thắng số, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc, tiền nhảy vào túi, may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 07:16

Tiên tri nhắc mệnh, những con giáp dưới đây có vận khí hanh thông, từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán đón nhiều điều may mắn, cuối năm dư dả sắm sửa Tết.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý gặt hái nhiều thành công vang dội kể từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm tích tụ lộc trời ban của những người cầm tinh con Chuột.

Tuổi Tý sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Tý được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán: Đức năng thắng số, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc, tiền nhảy vào túi, may mắn ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 thời gian trước.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là con giáp vô cùng hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện với người xung quanh. Nhưng người tuổi Mùi khi họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán: Đức năng thắng số, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc, tiền nhảy vào túi, may mắn ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian trước đây bạn đã chịu nhiều thiệt thòi thì sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nên khoảng thời gian từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán chính là thời điểm để người tuổi Mùi có thể gặt hái trái ngọt hơn người. Đây chính là cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc đã đến, cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Lời khuyên cho những người tuổi Mùi là đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, cũng đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ để đổi đời. Đây chính là giai đoạn mà những chú Dê sẽ làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống sung túc khiến nhiều người ao ước.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, từ ngày 13/11 âm lịch cho đến Tết Nguyên đán, vận may che chở cho người tuổi Tuất, giúp xua tan rất nhiều khó khăn trước đó. Phương diện tài lộc của con giáp này được dự báo sẽ có bước thay đổi đáng kể.

Từ 13/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán: Đức năng thắng số, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc, tiền nhảy vào túi, may mắn ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự xuất hiện của tài tinh báo hiệu vận may về tài lộc, bản mệnh sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc vô cùng dư dả. Công việc hiện tại tiến triển tốt đẹp nên mang về không ít lợi nhuận cho bản mệnh.

Thời gian này, vận thế của người tuổi Tuất khởi sắc mạnh mẽ, làm một thu hai thu ba, thời cơ làm giàu, phát tài ùn ùn kéo đến. Người tuổi Tuất chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì sẽ nhanh chóng trở nên giàu có và không phải lo lắng về tài chính cho đến hết năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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