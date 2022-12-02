Từ Rằm tháng 11 âm lịch tới Tết Nguyên Đán, Chính quan độ trì: 3 tuổi TIỀN chặt túi - TÌNH nở hoa, phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 06:21

Nhờ Chính quan độ trì, từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, 3 con giáp này càng vui vẻ càng có tiền, nhất định sẽ đón 1 cái Tết cực ấm no hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người kiên định, mạnh mẽ và luôn có ý chí trong mọi hoàn cảnh. Người tuổi Sửu thích mạo hiểm, và không ngần ngại đối mặt với những khó khăn thử thách để xây dựng được cuộc sống sung túc viên mãn. 

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần này này, tuổi Sửu cũng gặp không ít khó khăn, trắc trở nhưng nhờ bản lĩnh trời cho mà họ có thể tự mình xoay chuyển tình thế và giải quyết mọi thứ từng chút một.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch tới Tết Nguyên Đán, Chính quan độ trì: 3 tuổi TIỀN chặt túi - TÌNH nở hoa, phú quý phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngỡ rằng sẽ khó khăn hết cả năm, nhưng từ Rằm tháng 11 nàyâm lịch trở đi, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ dễ thở hơn. Có thể nói đây là giai đoạn hoan hỉ nhất trong năm này đối với tuổi Thân, mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa. 

Trong giai đoạn này, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh khó khăn, đồng thời đem đến cơ hội làm giàu có một không ai. Chỉ cần biết nắm bắt thì cuối năm thịnh vượng rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu”.

Người cầm tinh con Ngựa luôn bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch tới Tết Nguyên Đán, Chính quan độ trì: 3 tuổi TIỀN chặt túi - TÌNH nở hoa, phú quý phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình lại đầm ấm, hạnh phúc, tuổi Ngọ sẽ sở hữu cuộc sống khiến bao người mơ ước. 

Tuổi Tuất

Kể từ Rằm tháng 11 cho đến Tết Nguyên Đán, vận trình của tuổi Tuất khởi sắc rõ rệt, công việc ngày càng tiến triển, thu về nhiều thành công. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến, người làm công ăn lương cũng có mức thu nhập xứng đáng. Người buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiền của kiếm về bỏ túi không ít.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch tới Tết Nguyên Đán, Chính quan độ trì: 3 tuổi TIỀN chặt túi - TÌNH nở hoa, phú quý phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên nên những người làm kinh doanh có thể tận dụng để kiếm thêm, đánh trúng tâm lý người dùng. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực mới lại không phải quyết định khôn ngoan. 

Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến mới, nếu còn độc thân bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều đối tượng khác giới, có thể tìm được đối tượng phù hợp. Đời sống hôn nhân hài hòa, đón tin vui con cái, mọi khúc mắc sớm được hóa giải. Người đang yêu có thể tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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