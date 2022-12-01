Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tý cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tý phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tý có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Theo tử vi tháng 12 của tuổi Tý, công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà ngay trong ngày đầu tháng 12 này, người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Vì được trời thương, phật độ nên tháng cuối năm này Tý làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn, cuối năm đón Tết linh đình.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trong những tháng đầu năm, công việc của bạn khá áp lực, dồn dập và không có bước tiến gì đáng kể thì vào giai đoạn cuối năm này, bạn sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp, tài lộc thăng hoa. Nếu biết tận dụng cơ hội, bạn có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời, một bước lên tiên, tiền tài hay tình cảm đều không phải suy nghĩ.

Ngoài ra, cuộc sống gia đình Mùi cũng sẽ có tin vui. Những khó khăn, mâu thuẫn ở chỗ làm đều sẽ được giải quyết êm đẹp, bạn sẽ ngày càng được cấp trên tín nhiệm. Sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể, các bệnh thường gặp như di ứng, tim mạch, dạ dày sẽ thuyên giảm. Do đó, bạn hãy yên tâm đón năm mới với sức khỏe sung mãn, tài lộc dồi dào, tình cảm thăng hoa.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Dậu không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, ngay trong ngày 1/12/2022 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới.

Tuổi Dậu sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì đây sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Nhìn chung, tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều hỷ sự trong tháng cuối năm này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!