Bước sang tháng 12 này, vận đổi sao dời: 3 con giáp khai thông thế bế tắc, rước hết tài lộc về nhà, kết thúc năm Nhâm Dần hoan hỷ như mơ

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 20:44

Trong tháng còn lại của năm Nhâm Dần này, tài lộc của những con giáp sau có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Tuổi Thìn

Xem tử vi tháng 12/2022 tuổi Thìn, việc có nhiều cát tinh hậu thuẫn mang tới cho con giáp này vận trình tháng 12 khá thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị và giải quyết nhưng cũng nhờ đó, con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài tình của mình.

Bước sang tháng 12 này, vận đổi sao dời: 3 con giáp khai thông thế bế tắc, rước hết tài lộc về nhà, kết thúc năm Nhâm Dần hoan hỷ như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được cả Lục Hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo. Phong độ của Thìn đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được.

Chẳng những sự nghiệp, tài chính của Thìn trong tháng cuối năm Nhâm Dần này cũng được dự báo sáng vô cùng. Dù bạn sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ dùng cho Tết nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Sách trời định sẵn trong tháng 12/2022, vận thế của người tuổi Dậu rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Bước sang tháng 12 này, vận đổi sao dời: 3 con giáp khai thông thế bế tắc, rước hết tài lộc về nhà, kết thúc năm Nhâm Dần hoan hỷ như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng này, người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền.

Người tuổi Dậu có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tháng 12/2022 tuổi Sửu, vận trình của tuổi này có nhiều điểm sáng. Gặp Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, tháng mới báo hiệu Sửu sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui.

Bước sang tháng 12 này, vận đổi sao dời: 3 con giáp khai thông thế bế tắc, rước hết tài lộc về nhà, kết thúc năm Nhâm Dần hoan hỷ như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là tháng bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình.

Tháng này Sửu có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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