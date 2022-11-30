Tử vi may mắn ngày đầu tháng (1/12/2022): 3 con giáp hợp vía Thần Tài, trúng lớn giàu to, gia đạo tưng bừng đón Tết

Tử vi ngày mai (1/12/2022) cho thấy, nhờ có Thực Thần chiếu mệnh mà mọi việc đến với con giáp đều suôn sẻ. Con giáp phát tài ngày đầu tháng 12 này sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì với các kế hoạch đầu tư kinh doanh, hay thậm chí là khai trương, khởi nghiệp. Tính tình của bạn chắc chắn sẽ gây ra những ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, khiến những ai một khi đã là khách hàng của bạn thì chắc chắn sẽ quay lại, thậm chí còn giới thiệu thêm nhiều người tiềm năng khác cùng đến!

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Tài chính của người tuổi Tỵ cũng có những bước tiến khá đáng mừng trong ngày mai (1/12/2022). Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó.

Ngoài ra, Tam Hợp cũng hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Dần diễn ra tốt đẹp trong. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần này là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá.

Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công lớn đến đâu bạn cũng chớ nên hành xử quá kiêu ngạo.

Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút.

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 12 này, người tuổi Mùi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Lại cả Thiên Tài nhập cục, nhiều người tuổi Mùi có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!