Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp được Thần Tài mỉm cười, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tiền bạc cứ thế chảy về két

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 18:44

Đúng Rằm tháng 11 âm, 3 con giáp này gặp vận khí tốt đẹp, làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, cuối năm thỏa thích chi tiêu sắm Tết.

Tuổi Dần

Ngày Rằm tháng 11 âm lịch này, người tuổi Dần không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được Thần Tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp được Thần Tài mỉm cười, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tiền bạc cứ thế chảy về két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần vốn lại thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu tuổi Dần biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Con giáp này sẽ cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn khi một loạt tin vui lần lượt gõ cửa. Bản mệnh càng mong mỏi và khao khát điều gì thì khả năng biến điều đó thành sự thực càng cao. Vì vậy tuổi Dần hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể và cố gắng nỗ lực hết mình, tin chắc sẽ đạt được thành quả ngoài mong đợi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cực kỳ lanh lợi, thông minh bẩm sinh, luôn mang trong mình tấm lòng nhân hậu. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ giữ tiền khá tốt, biết quan sát và tận dụng những cơ hội tốt trong công việc, linh hoạt và có khả năng ứng biến mọi lúc mọi nơi.  

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp được Thần Tài mỉm cười, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tiền bạc cứ thế chảy về két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng Rằm tháng 11 âm lịch này, tài lộc của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Tuổi Tỵ có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Cuối năm 2022 may mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Tỵ khổ tận cam lai, nói lời tạm biệt với những vận hạn đã qua, thời gian tới càng nỗ lực sẽ càng gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Trong tương lai, với sự chiếu cố nồng hậu của quý nhân và Thần Tài, mỗi ngày tuổi Tỵ sẽ tích lũy được nhiều của cải đáng giá. Cuộc sống càng về sau sẽ tràn ngập sức sống, được tận hưởng những điều mới mẻ và thú vị nhất.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Thân không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. 

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp được Thần Tài mỉm cười, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tiền bạc cứ thế chảy về két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào Rằm tháng 11 âm lịch sắp tới, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều phước lành. Về phương tiện tài lộc sẽ tăng lên gấp bội. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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"Khổ mấy rồi cũng qua", tử vi cho biết vào cuối ngày hôm nay (5/11 âm lịch), 3 con giáp sẽ hưởng no tài lộc, phú quý đầy nhà.

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