Tử vi đỏ rực tuần mới (28/11-4/12), tuần đầu tiên của tháng 12: TOP 3 con giáp mở rộng cửa đón Thần Tài, phát tài phát lộc cuối năm, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 06:58

Trong tuần đầu tiên của tháng 12 này (28/11-4/12), có 3 con giáp được sắp đặt sẵn mệnh giàu sang, làm đâu trúng đó, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (28/11-4/12), tuổi Ngọ đón một tuần với nhiều khởi sắc ở các phương diện. Trước hết phải nói đến chuyện tình cảm, nhờ có sao Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, con giáp này có thể đón nhiều tin tức tích cực trong các mối quan hệ của mình. Đôi lứa có thể sẽ bàn tới chuyện trăm năm, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trong thời gian tới.

Tử vi đỏ rực tuần mới (28/11-4/12), tuần đầu tiên của tháng 12: TOP 3 con giáp mở rộng cửa đón Thần Tài, phát tài phát lộc cuối năm, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vẫn còn độc thân, bản mệnh cũng có thể tận dụng cơ hội lần này để tìm kiếm một nửa phù hợp. Tuần này có thể bạn sẽ được ai đó ngỏ lời mời hẹn hò, lần này hãy thử cho đôi bên cơ hội tìm hiểu về nhau trước xem sao nhé. Đừng quá chú trọng đến những tiêu chuẩn xa rời thực tế mà hãy quan tâm đến sự chân thành và thái độ biểu hiện của đối phương khi ở bên cạnh bạn.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến ngay từ đầu tuần khi có Thực Thần che chở. Các nguồn thu cả chính và phụ đều tăng tiến. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội thì bạn hoàn toàn có thể tăng ngân sách của mình lên nhiều hơn nữa. 

Tuổi Thân

Những khó khăn, thử thách tình cảm đối với con giáp tuổi Thân cuối cùng cũng đã qua đi, trả lại cho bạn những ngày vui, hạnh phúc như ý. Hai người rất đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Tuần mới (28/11-4/12) tạo thêm nhiều cơ hội để Thân có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại của mình. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Tử vi đỏ rực tuần mới (28/11-4/12), tuần đầu tiên của tháng 12: TOP 3 con giáp mở rộng cửa đón Thần Tài, phát tài phát lộc cuối năm, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó trong tuần này bạn sẽ có thể đóng vai trò làm cầu nối với những người thân yêu của mình. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sự bất đồng nào trong vòng tròn quan hệ thì đừng ngần ngại trở thành người hòa giải nhé!  

Thiên Đức ghé thăm mang lại tài chính khá rực rỡ cho con giáp tuổi Thân trong tuần này. Thế nhưng, dù kiếm được nhiều nhưng bạn cũng tiêu nhiều, lời khuyên là bạn nên đảm bảo rằng có thể cân đối được các khoản chi tiêu của mình.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vận trình của người tuổi Sửu trong tuần mới này (28/11-4/12) có Thiên Đức cát tinh bảo trợ nên gặp khá nhiều điều thuận lợi. Con giáp này có cơ hội thăng tiến trong công việc khi được tạo cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình. Nhờ thế, bạn có thể đạt được thành công bước đầu nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của thân mình trong suốt thời gian vừa qua.

Tử vi đỏ rực tuần mới (28/11-4/12), tuần đầu tiên của tháng 12: TOP 3 con giáp mở rộng cửa đón Thần Tài, phát tài phát lộc cuối năm, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ đầu tuần con giáp này đã có thể gặt hái tài lộc cho mình khi được cả Chính Tài và Thực Thần nâng đỡ. Lúc này sẽ có nhiều điều bất ngờ mà tuổi Sửu chẳng thể ngờ được đâu. Bản mệnh hoàn toàn có thể chuyển mình đổi vận chỉ sau một đêm đó.

Với những kế hoạch làm những việc trọng đại như khai trương, mở cửa hàng, tốt hơn hết bạn cũng nên chọn những ngày đầu tuần, khi cát tinh vượng khí mang đến nhiều may mắn về tài lộc, kinh doanh thuận lợi và giúp cho bạn đạt được những mục tiêu mình đề ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi hàng ngày, xem tử vi con giáp thứ Hai đầu tuần (28/11/2022): Sao tốt nhập mệnh, top 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc ùn ùn kéo về, may mắn đủ đường

Tử vi hàng ngày, xem tử vi con giáp thứ Hai đầu tuần (28/11/2022): Sao tốt nhập mệnh, top 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc ùn ùn kéo về, may mắn đủ đường

Ngay trong ngày thứ Hai đầu tuần này (28/11/2022), 3 con giáp được Thần Tài và nhiều sao may mắn trợ mệnh, làm gì cũng may mắn hơn người, tài chính ngày càng vững vàng.

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