Tử vi may mắn tuần mới (28/11 - 4/12) tuần đầu tiên của tháng 12: 3 con giáp vận mệnh đỏ như son, khai thông thế bế tắc, vạn sự như ý, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12) dự báo, thời gian này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền cho những con giáp dưới đây, nếu biết nắm lấy cơ hội ắt giàu to.

Tuổi Tý Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12) cho thấy, người tuổi Tý có tinh thần hăng hái và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Con giáp này luôn hướng đến sự phát triển và nâng cao vị thế bản thân nên luôn nỗ lực làm việc. Ảnh minh họa: Internet Vận trình tài lộc rực rỡ. Công việc tay trái mang đến nhiều lợi nhuận cho con giáp này. Bạn vừa có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình và có khoản dư để tiết kiệm. Có thể thấy rằng bạn bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ được nhận về bấy nhiêu, không ai có thể dị nghị về khoản tiền rủng rỉnh trong túi của bạn.

Vận trình tình duyên viên mãn. Trong cục diện Ngũ hành tương sinh (Mộc sinh Hỏa), tình cảm vợ chồng, gia đạo thêm thắm thiết khi bạn luôn được yêu thương và ủng hộ. Người độc thân tìm thấy được người trong mộng còn đôi lứa yêu nhau đang có những phút giây bên nhau hạnh phúc nhất. Tuổi Ngọ Cát Thần Thiên Ấn mang đến một tuần êm xuôi với công việc do bản mệnh luôn cẩn trọng khi hành sự, tỉ mỉ quan sát và giải quyết vấn đề. Trong tuần đầu tiên của tháng 12 này (28/11 - 4/12), Ngọ được đánh giá cao bởi lãnh đạo nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vừa chịu khó lại vừa không ngừng đổi mới bản thân cũng như tư duy, đây chính là lúc để bạn cất nhắc đến một vị trí thích hợp hơn.

Ảnh minh họa: Internet Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy tìm thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu. Tuổi Mùi Tình hình tài chính của người tuổi Mùi có những bước nhảy vọt đáng kể trong tuần này (28/11 - 4/12). Đó chính là dấu hiệu đáng mừng để bạn tiếp tục cố gắng hơn. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Vận trình tình cảm suôn sẻ. Người độc thân tuổi này có cơ hội gặp được nhân duyên tốt lành và những cặp đôi yêu nhau thì đang trải qua khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên nhau. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ mùng 10/11 âm tới Tết Nguyên Đán: 3 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ đổi đời trúng số, tiền đếm mỏi tay Tết Nguyên Đán đã cận kề, người người nhà nhà đều nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Tử vi học có nói, từ mùng 10/11 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ.

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