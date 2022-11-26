Từ mùng 10/11 âm tới Tết Nguyên Đán: 3 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ đổi đời trúng số, tiền đếm mỏi tay

Tết Nguyên Đán đã cận kề, người người nhà nhà đều nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Tử vi học có nói, từ mùng 10/11 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ.

Tuổi Thìn Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngừng tham vọng quyền lực và tài vận nên đã nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn gặt hái được nhiều thành công, họ vừa giỏi giang vừa biết giao tiếp nên được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, từ mùng 10/11 âm lịch cho đến tết Nguyên Đán 2023, những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ có những cải thiện bất ngờ.

Người tuổi Thìn không còn phải lo lắng về vật chất quá nhiều, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ. Thời gian sắp tới, tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, có thể giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra, đây cũng là thời điểm hoàng kim giúp tuổi Thìn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong năm mới Quý Mão 2023. Tuổi Dậu Những người tuổi Gà khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Dậu trong khoảng thời điểm cuối năm có chiều hướng đi lên. Tử vi cho biết, từ mùng 10/11 âm lịch, tuổi Dậu nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng. Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp tuổi Dậu cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi. Tuổi Hợi Những người tuổi Hợi có tính cách tự do, không thích bị ràng buộc bởi tiền tài danh vọng. Con giáp này luôn chủ động, không bao giờ thích đứng im một chỗ hay sống đời vô ích. Bản mệnh có ước mơ của riêng mình và không ngừng theo đuổi chúng. Tuổi Hợi có thể tập trung hết mức, không để những việc xung quanh ảnh hưởng đến mình. Ảnh minh họa: Internet Tử vi dự báo rằng, từ mùng 10/11 âm lịch cho đến Tết Nguyên Đán, con giáp này có cát tinh soi chiếu nên vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tuổi Hợi đón nhận những bước ngoặt mới trong cuộc sống, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Bản mệnh chỉ cần dùng thái độ tốt, sẵn sàng tiếp thu cái mới, khắc phục những khuyết điểm của bản thân thì cơ hội thành công ngày một lớn. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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