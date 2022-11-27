Tử vi hàng ngày, xem tử vi con giáp thứ Hai đầu tuần (28/11/2022): Sao tốt nhập mệnh, top 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc ùn ùn kéo về, may mắn đủ đường

Con giáp này hưởng trọn lộc trời trong ngày thứ Hai đầu tuần này (28/11/2022), cho nên những dự án, kế hoạch đươc tiến hành trong thời gian tới sẽ đạt được những thành tích nhất định. Thân từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh.

Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng con giáp này biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Ngoài ra, quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp phát tài đầu tuần này đâu là nơi thích hợp để đổ tiền đầu tư. Nếu đang có sẵn khoản tiền trong tay, bạn có thể cân nhắc theo hướng đã được vạch ra.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, con giáp này có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu. Các mối quan hệ xã hội của Thân cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày 28/11/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dậu đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Hãy dũng cảm bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của người tuổi Dậu có những bước tiến khả quan trong thời điểm này. Vì bản mệnh là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc hoặc được giao cho phụ trách những nhiệm vụ trọng đại. Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ biết cách nắm bắt cơ hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chính vì vậy mà bạn hoàn toàn có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí là cất nhắc thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, con giáp sự nghiệp phát triển ngày 28/11/2022 này đưa ra những quyết sách đúng đắn thúc đẩy cả tập thể tiến về phía trước. Bạn luôn quan tâm đến cấp dưới nên cũng nhận lại được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Tập thể của bạn có thể tìm ra hướng phát triển mới trong hôm nay.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình. Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!