Đúng mùng 10/11 âm lịch này, tổ tiên độ trì, vạn tượng sinh sôi: 3 tuổi khai thông thế bế tắc, tiền tài - công danh rực sáng, đón tin vui tới tấp

Tiên tri nhắc mệnh, mùng 10/11 âm lịch sắp tới, những con giáp này may mắn vô cùng, làm đâu thắng đó, thậm chí có cơ may trúng được quả độc đắc đổi đời giàu to.

Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có. Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, đúng mùng 10/11 âm lịch này, người tuổi Dần có tài lộc vượng phát, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi. Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ vốn thông minh, giàu nghị lực, luôn phấn đấu vươn lên. Họ theo đuổi những điều tốt đẹp, rất có chí tiến thủ. Bên cạnh đó, họ có lòng dũng cảm phi thường, dám đương đầu với mọi thử thách và không hề yếu kém hơn người khác. Ảnh minh họa: Internet Tử vi mùng 10/11 âm lịch này cho biết, tuổi Tỵ sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn. Tài vận kể từ thời điểm này của người tuổi Tỵ khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Con giáp này còn trở thành ngôi sao may mắn của người xung quanh. Bạn bè hoặc người thân cũng được hưởng "ké" vận son của Tỵ. Ai làm ăn chung, hợp tác cùng bạn trong tháng cũng bội thu tài lộc. Tuổi Hợi Tháng 11 âm lịch là thời điểm người tuổi Hợi "chạy nước rút" để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tử vi cho biết, đúng mùng 10/11 âm lịch này, Tam hợp mang tới vận khí cát lành cho những người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet Về vận trình công danh, người tuổi Hợi thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Hợi còn may mắn phát tài. Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Hợi càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm! Giải thưởng độc đắc vào chiều nay (1/12/2022) sẽ gọi tên con giáp may mắn nào? Cuộc đời bước lên tầm cao mới, trả sạch nợ nần, phất lên như diều gặp gió Nhờ ơn trên độ trì mà con giáp này trúng được quả đậm, cuối năm vạn sự đều suôn sẻ, tài lộc hanh thông, đón Tết linh đình.