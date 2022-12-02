Có Thần Tài đứng chờ trước cổng sáng thứ 7 này (3/12/2022), 3 con giáp chỉ việc ra CÕNG LỘC VỀ NHÀ, may túi 3 gang đựng tiền, ăn Tết Nguyên đán no nê

Với người làm công ăn lương, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi đáng quý, hãy khiêm tốn lắng nghe để có thể ngày một hoàn thiện bản thân. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, kí kết hợp đồng. Hứa hẹn bạn sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn, giúp con đường kiếm tiền hanh thông hơn trước nhiều.

Tử vi thứ Bảy (3/12/2022) cho thấy, Chính Ấn phù trợ, người tuổi Tý với bản tính cởi mở, lạc quan có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Người có chức quyền có thể trở thành người đi tiên phong, hướng tập thể đi theo con đường phát triển mới đầy triển vọng.

Tử vi phương Đông nói rằng, thứ Bảy, 3/12/2022 của người tuổi Thân tài vận sẽ khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân được giới thiệu cho nhiều đối tượng triển vọng. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để giao lưu, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, rất có thể bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý.

Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Thân thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Bản mệnh vẫn có những nguồn thu phụ song hãy tập trung làm tốt công việc chính vì đây mới là nguồn giúp bạn rủng rỉnh trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian phấn đấu chăm chỉ, giờ đây người tuổi Thân đã có thể thoải mái tận hưởng những thành quả do chính công sức mình tạo dựng.

Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến, người làm công ăn lương cũng có mức thu nhập xứng đáng. Người buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiền của kiếm về bỏ túi không ít.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, ngày mai (thứ Bảy, 3/12/2022) dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu nên tìm thời điểm thích hợp để phát huy tài năng của mình. Bạn có thể thổi một luồng gió mới cho cả tập thể, khiến nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, thứ Bảy này rất thích hợp để bản mệnh mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Khi tìm được đối tác phù hợp, việc làm ăn sẽ diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá. Thổ sinh Kim, những thành tích cao trong công việc khiến bạn trở thành tâm điểm của đám đông và được nhiều người khác giới quan tâm, để ý. Bạn có thể tìm ra người phù hợp với hình mẫu của mình trong ngày hôm nay.

Có thể nói đây là giai đoạn hoan hỉ nhất trong năm này đối với tuổi Dậu, mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận tăng tiến giúp bản mệnh trả được những khoản nợ cũ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!