Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (3-4/12): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp TRÚNG MÁNH LỚN, tài lộc dồi dào, vận trình rực rỡ

Thứ 7 ngày 3/12/2022 sẽ là ngày con giáp này vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước.

Xem tử vi cuối tuần (3-4/12), may mắn sẽ đến với người tuổi Thân trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này, vận khí lên cao sẽ giúp bạn đạt được điều mình muốn.

Vận trình tình duyên của Thân cũng khá êm ả, là liều thuốc giúp tinh thần của con giáp này thêm phần hứng khởi, làm gì cũng thấy dễ dàng hơn. Người độc thân nên mở lòng hơn khi được bạn bè, người thân giới thiệu đối tượng.

Chẳng những vậy, đường tài lộc của những chú Khỉ cũng được dự báo sẽ khá sáng. Công việc chính đem lại nguồn thu đều đặn và dồi dào cho bản mệnh. Thông qua đó, bạn có thể yên tâm trang trải cuộc sống, vừa đủ dôi dư để đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực mình yêu thích.

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày cuối tuần này (3-4/12), tuổi Dậu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Dậu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì Dậu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Dậu được Cát Tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

Với những người tuổi Dậu làm kinh doanh, họ sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Dậu đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn cuối cùng trong 2 ngày cuối tuần (3-4/12) xin gọi tên tuổi Mão. Đây là lúc mà tài vận của họ khởi sắc, việc làm ăn buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác đều vô cùng thuận lợi.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm để giành thắng lợi. Còn nếu kinh doanh, đừng bỏ qua các cơ hội trước mắt. Bạn được quý nhân hỗ trợ, được khách hàng tin tưởng nên doanh thu ngày càng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này tuổi Mão còn được Thần Tài che chở, giúp kiếm về những khoản lợi nhuận đáng kể. Thu nhập chính và phụ đều tăng, thời điểm này bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, cứ chăm chỉ thì không thiếu tiền. Nhờ vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!