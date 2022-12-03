Trời cao ban phước lành, đúng 12 giờ trưa mai (11/11 âm lịch): 3 con giáp gặp thời đổi vận, kiếm tiền chặt túi, Tết tha hồ sắm sửa

Kể từ ngày 11/11 âm lịch cho đến cuối năm, tuổi Dậu may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn.

Sẽ không là quá khi nói rằng ngày 11/11 âm lịch sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Dậu tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Theo tử vi 11/11/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của bản thân trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được khiến cho bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bước vào giai đoạn cuối năm này, tuổi Dậu có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. Cuộc sống tuổi Dậu khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, có cơ hội tăng lương, thăng thức. Cuộc sống thăng hoa đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin cậy và tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Trong những quyết định hệ trọng, bạn luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ làm việc chỉ vì lợi ích của cá nhân mình. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bạn chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Tuổi Thìn

Vốn thông minh, hiền lành nhưng người tuổi Thìn chưa gặp đúng thời nên làm gì cũng thấy trắc trở. Tuy nhiên, cũng may ý chí của họ rất cao, thay vì nản lòng, bỏ cuộc thì với chuyện gì thất bại họ sẽ rút kinh nghiệm và lần sau cố gắng gấp bội, vì vậy, mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 11/11 âm lịch này trở đi, người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, giúp gặt hái thành công, đến cuối năm thật sự bùng nổ khi được thăng chức với mức lương hơn cả mong đợi.

Khi không còn ai cản bước, đường công danh của người tuổi Thìn phất lên như diều gặp gió, sở hữu khối tài sản kếch xù. Và từ đây đến cuối năm, người tuổi Thìn nào đang còn độc thân thì cũng sẽ sớm gặp được người xứng lứa vừa đôi, chỉ cần biết trân trọng, cảm thông cho nhau là sống viên mãn đến bạc đầu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!